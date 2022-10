Euroapi : Quel intérêt pour une société-mère de se séparer de sa filiale en la cotant à part?

(BFM Bourse) - Pour mieux valoriser une branche d'activité ou une filiale, une entreprise-mère peut prendre la décision de s'en séparer et de l'introduire en Bourse. Les exemples sont nombreux à la Bourse de Paris. Arkema, Edenred et plus récemment Euroapi sont des entreprises cotées issues de scissions. Dans certains cas, couper le cordon ombilical s'avère un choix judicieux.

L'opération est loin d'être passée inaperçue tant elle a fait grand bruit. Fin septembre, Volkswagen a introduit en Bourse sa marque de luxe Porsche avec succès, faisant de cette opération la plus importante en Europe depuis 2011. Le géant automobile allemand réfléchissait depuis de nombreuses années à mettre en Bourse sa filiale iconique pour révéler la valeur de sa marque mythique noyée dans l'ensemble du groupe Volkswagen.

Les scissions d'entreprises ou "spin-off" en anglais, à l'image de celle réalisée pour Porsche sont monnaie courante. Elles consistent à créer une entité indépendante à partir d'une branche d'activité, ou d'une filiale d'un groupe déjà bien établi. Lorsqu’une partie des titres de la filiale est conservée par la société mère, on parle d’une opération de spin-off "partielle". Les exemples ne manquent pas à la Bourse de Paris. Plusieurs sociétés cotées bien familières des aficionados de la cote parisienne sont le fruit de scissions.

Les plus connues sont Edenred, représentant la branche des services prépayés de l'hôtelier (Ticket Restaurant, cartes cadeau...) d'Accor jusqu'en juillet 2010 ou Arkema qui était à l’origine la branche chimie lourde de Total avant de prendre son indépendance du géant pétrolier en 2006. On peut également citer Fnac, introduite en Bourse par Kering qui s'appelait encore PPR. Le distributeur spécialisé qui ne s'était pas encore rapproché de Darty, a fait ses premiers pas boursiers en 2014, libéré de PPR avant d'être rejoint par Worldline, la filiale de paiements d'Atos introduite sur la cote en 2014.

Mieux valoriser des actifs dissemblables

Pourquoi les entreprises décident-elles de mettre en orbite une de leurs branches ? Ce type d'opération a pour objet de permettre aux investisseurs de mieux valoriser séparément des actifs dissemblables, en termes de rentabilité par exemple. Le marché est donc plus enclin à valoriser et à comprendre l'activité d'une entreprise recentrée sur un métier qu'un conglomérat dont la lisibilité peut faire défaut. "Même si la somme des parties, d’un point de vue mathématique, n’est pas toujours de mise en bourse, la valorisation d’un pure-player [une entreprise évoluant dans un secteur d'activité unique, NDLR] est souvent supérieure à celle d’un groupe aux modèles d’affaires souvent différents", explique Nisa Benaddi associée chez EuroLand Corporate.

Pour illustrer ses propos, la spécialiste revient sur la récente cotation de Technicolor Creative Studio (TCS). La société Technicolor SA qui a souhaité donner son indépendance à sa filiale regroupant les activités d’effets spéciaux pour l'industrie des films, des séries et des jeux vidéo, sous le nom de Technicolor Creative Studio (TCS). Selon elle, la cotation de la filiale pourrait bénéficier à la valorisation de sa maison-mère, Technicolor Creative Studio étant en meilleure santé financière que l’activité historique du groupe qui a été renommée Vantiva.

"Nous pensons que c'est un très bon moment (pour nous introduire en Bourse) car la demande n'a jamais été aussi forte dans chacune de nos quatre activités", avait alors déclaré à l'AFP Christian Roberton, directeur général de Technicolor Creative Studio.

Une fois cotée, les investisseurs profitent d'une vision simplifiée de l'activité de la filiale. Elle "pourra davantage bénéficier de la communication d’un pure-player, avec à la clé une lecture plus simple de son activité, de ses agrégats financiers et de sa stratégie" avance Nisa Benaddi. Un avantage qui est particulièrement pertinent dans le cas de grands groupes, tels que Technip FMC qui a mis en œuvre le spin-off l'an dernier de son activité liée à la transition énergétique, Technip Energies, dans le but de créer deux sociétés leaders du secteur, indépendantes et cotées en bourse.

Des scissions qui créent de la valeur pour les actionnaires

Une scission d'une branche peut également être motivée par un besoin de la filiale en financements propres, "justifiant alors d’isoler les levées de fonds du reste du périmètre", avance la spécialiste. C'est le cas de Sanofi qui avait alors annoncé son projet de réunir ses actifs de production de principes actifs au sein d'une nouvelle entité indépendante baptisée Euroapi. Le but de cette scission est d'attirer d'autres investisseurs, d'améliorer la rentabilité d'Euroapi et développer son assise commerciale indépendamment du géant pharmaceutique français.

Dans le cadre de ce recentrage stratégique, Sanofi a ainsi attribué à ses actionnaires des titres Euroapi sous forme de dividende exceptionnel en nature. Le laboratoire pharmaceutique français a distribué une action Euroapi pour 23 actions Sanofi détenues en portefeuille.

Pour les actionnaires d'Euroapi, l'opération est un succès. La filiale spécialisée dans les principes actifs de médicaments, scindée de Sanofi, affiche désormais un gain de plus de 50% depuis son entrée en Bourse en mai dernier à un prix d'introduction de 12 euros. De son côté, l'ex-maison mère Sanofi dévoile un parcours boursier moins flamboyant et cède près de 12% sur la même période.

"Si la cotation en Bourse d’une filiale se doit de répondre à des objectifs qui vont bien au-delà de la revalorisation du groupe, elle présente un véritable levier complémentaire dans la stratégie financière à la disposition des groupes cotés", conclut Nisa Benaddi.

Sabrina Sadgui - ©2022 BFM Bourse