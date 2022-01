Technip energies : Alors que TechnipFMC va quitter la Bourse de Paris, les marchés plébiscitent Technip Energies

(BFM Bourse) - Près d'un an après leur divorce, Technip Energies (correspondant peu ou prou à l'ancien Technip) et TechnipFMC (l'ancien FMC Technologies) arrivent presque au bout du processus de séparation. TechnipFMC -qui va d’ailleurs se retirer d'Euronext Paris- ne détient plus que 7% du capital de son ancien partenaire. Technip Energies en profite en Bourse.

Après le renoncement à une union (officiellement en vigueur de 2017 et 2021 seulement) qui n'a jamais vraiment convaincu, le marché salue une nouvelle étape rapprochant Technip Energies de sa complète émancipation vis-à-vis de TechnipFMC - en attendant un retrait de la cote parisienne (et un probable changement de dénomination) de ce dernier.

Lundi soir, l’américain (même si la société est juridiquement… britannique) TechnipFMC a fait part de la cession d’un bloc de 9 millions d’actions Technip Energies, soit environ 5% du capital de son ancien partenaire français (société de droit… néerlandais), une opération lui rapportant un total brut de 118,4 millions d’euros. Le prix unitaire a en effet été fixé à 13,15 euros, une décote infime par rapport au derniers cours (13,20 euros).

Les titres concernés ont été directement cédés à Bpifrance (pour 3,6 millions d’actions), à HAL Investments, la holding de la famille Van der Vorm qui est en train de s’imposer comme actionnaire de référence (pour 3,6 millions également) et enfin à Technip Energies elle-même (1,8 million d’actions au titre d’auto-détention).

TechnipFMC va quitter la Bourse de Paris

Au terme de cette opération et de celle annoncée en mars dernier, c’est donc HAL qui deviendra le premier actionnaire avec plus de 10% des parts de Technip Energies, et Bpifrance le second, tandis que TechnipFMC ne détiendra plus qu’un solde de 7%

Parallèlement, TechnipFMC a annoncé qu’il entendait prochainement cesser la cotation de ses titres sur Euronext Paris et se recentrer sur la Bourse de New York, de loin sa principale place de cotation. Les détenteurs français de titres TechnipFMC actuellement admis à la cotation sur Euronext Paris peuvent choisir de conserver leurs titres, en ayant conscience qu’il leur faudra passer leurs opérations sur le NYSE une fois effective la radiation à Paris. Jusqu’à la veille de la radiation, prévue le 18 février, il reste possible de les vendre sur Euronext, ou bien d’apporter ces titres (en totalité ou en partie) à une offre de cession volontaire. Ouverte du 12 au 31 janvier, cette offre est confiée à un agent centralisateur (Société Générale) en l’occurrence, qui calculera le prix moyen des actions TechnipFMC sur Euronext pendant la période de cession et reversera le produit correspondant (converti du dollar à l’euro) aux actionnaires cédants une fois les fonds reçus. TechnipFMC prendra en charge les frais de centralisation et les frais de courtage dans le cadre de l’offre de cession volontaire.

Le retrait de TechnipFMC permettra de clarifier la distinction entre les deux sociétés, notamment pour les investisseurs particuliers qui ne se seraient pas tenus au fait des revirements stratégiques des dernières années.

En Bourse, c’est d’ailleurs Technip Energies qui profitait pleinement de ces annonces, grimpant de 6,02% à 13,99 euros vers 10h15, alors que l’action TechnipFMC cotée à Paris flanchait de 4,43% à 5,69 euros.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse