CAC 40 : Des signes d'essoufflement

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

Le CAC 40 a rendu 0,59% à 7 397 points mardi, dans une ambiance nerveuse à l'approche de la publication, ce mercredi à 14h30, des indices des prix à la consommation aux Etats-Unis. Une base de réflexion et de travail essentielle pour la Fed dans la construction de sa politique monétaire.

Les opérateurs digèrent le contenu du dernier rapport fédéral mensuel sur l'emploi, qui "s'est montré étonnamment résilient avec des créations d'emplois vigoureuses (malgré des révisions en baisse au cours des deux derniers mois) et surtout un taux de chômage en baisse à 3.4%", pour Joffrey Ouafqa, Directeur des Gestions d'Auris Gestion. "Or, traditionnellement les récessions commencent lorsque le taux de chômage augmente de 100 points de base ... On en est très loin ! A moins que les tensions au sein des banques régionales n'accélèrent le ralentissement de l'économie ..."

C'est du côté de la Chine également qu'est venu le regain de tension hier, pénalisant le sacro-saint secteur du luxe. La deuxième économie mondiale montre des signes de faiblesse alors que le mois dernier, les exportations chinoises ont progressé de 8,5% sur un an, une croissance inférieure à celle de mars, de 14,8%, tandis que les importations ont baissé de 7,9%, davantage qu'en mars (-1,4%) et bien plus que le consensus des économistes sondés par Bloomberg (-0,2%).

Dans la foulée, LVMH a perdu 0,46% à 880,4 euros, Hermès 1,06% à 1 988 euros, l'Oréal 1,31% à 422,7 euros et Kering 2,71% à 549,2 euros.

"Le durcissement des conditions financières via le stress bancaire mais également via la poursuite de la normalisation monétaire de la Fed et de la BCE, les tensions autour du plafond de la dette américaine, la fin de la saison des résultats et des données macroéconomiques mitigées en Europe, aux Etats-Unis et en Chine offrent le contexte « parfait » à quelques prises de gain sur les marchés actions et à plus de consolidation", synthétise Alexandre Baradez (IG France).

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de mardi dans le rouge, à l'image du Dow Jones (-0,17% à 33 561 points), ou du Nasdaq Composite (-0,63% à 12 179 points). Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté de 0,46% à 4 119 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0970$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 73,10$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce mercredi, les indices des prix à la consommation aux Etats-Unis à 14h30, rendez-vous à cocher en rouge sur le planning du jour. Dans leur assiette de produits la plus large, les prix sont attendus en hausse de 5.0% en rythme annualisé.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Attention à l'engagement probable de l'indice phare tricolore dans une figure en épaule, tête et épaule au-dessus d'une base graphique matérialisée par le gap haussier du 30 mars, sous les 7 235 points. Nous surveillerons comme le lait sur le feu, la poursuite le cas échéant de ce tracé pour en dégager des scénarios de travail. Dans l'immédiat, aucun directionnel clair ne s'affirme.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7585.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7585.00 / 7740.00 Support(s) : 7316.00 / 7234.00 / 7088.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime