CAC 40 : Des risques de montée en puissance de la volatilité

(BFM Bourse) - Si le bal des trimestriels se poursuit sur une tonalité plutôt harmonieuse - il va d'ailleurs monter en puissance ces prochains jours -, d'autres fait de marché plutôt anxiogènes ne se dissipent pas. Citons pêle-mêle le dossier Evergrande, la thématique inflationniste, perspective d'un resserrement monétaire à venir de la part des banques centrales, la succession de J. Powell à la tête de la Fed, le coup de mou de la croissance chinoise. D'où un marché sans boussole, soumis à un risque de retour de la volatilité. De volatilité hier il n'était pas question sur le marché parisien, qui a achevé une séance calme sur une note d'équilibre (-0,05% à 6 6 69 points).

Dans l'attente des résultats de Kering et Vinci (après Bourse mardi soir), Carrefour et Sartorius Stedim Biotech mercredi ou encore Hermès, L'Oréal, Pernod Ricard, Eurofins Scientific et Vivendi jeudi, les investisseurs ont clairement limité les initiatives, ainsi qu'en témoigne une nouvelle diminution des volumes d'échanges à moins de 2,9 milliards d'euros traités sur la séance.

Danone a perdu 3% tout rond, à 55,61 euros, après avoir rendu une copie trimestrielle qui n'a pas convaincu sur son "pricing power".

Rappelons que la semaine avait mal débuté côté statistiques économiques. Des chiffres statistiques inquiétants en provenance de Chine, publiés tôt lundi matin, ont clairement pesé sur la tendance, tout comme la nouvelle hausse des prix de l'énergie.

La croissance chinoise s'est contractée, en rythme annuel à +4,9%. "La seconde puissance mondiale voit sa croissance ralentir sur fond de pénurie et de blocages dans les chaînes de production et d'approvisionnement. Par ailleurs, le coût de l'énergie et des matières premières posent des risques de fermetures de capacités de production, qui pourraient intensifier ce phénomène sur les perspectives de croissance" note Vincent Boy (IG France).

Sur le front de l'industrie chinoise, même sentiment de déception, avec une contraction du rythme de progression annuel, à +3.1%, largement sous les attentes. "La production industrielle est ressortie au plus bas depuis avril 2020 et au-delà de la crise sanitaire, il faut revenir en 2002 pour constater une croissance de la production industrielle aussi faible en Chine", relève M Boy, qui ajoute que côté immobilier, le cas d'Evergrande reste très surveillé par les marchés, car bien que la Chine ait déclaré que les risques de propagation restent contrôlables, de nombreux analystes y voient une situation minorée par la Chine.

De l'autre côté de l'Atlantique, les poids lourds de la technologie ont tiré tout le monde vers le haut. Le Dow Jones a affiché un bilan journalier mardi de 0,56% à 35 457 points et le Nasdaq Composite a grimpé de 0,71% à 15 129 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 0,74% à 4 519 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1640$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 82,00$.

A suivre à l'agenda statistique ce mercredi, à suivre en priorité l'indice des prix à la consommation en Zone Euro à 11h00, les stocks de brut américain à 16h30 ainsi que le Livre Beige de la Fed à 20h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice est sorti par le haut jeudi d'une figure d'accumulation en triangle. Les récents points hauts (13 août, 1er septembre, 23 septembre) restent toutefois formellement décroissants à ce stade. Un dépassement confirmé en séance de la moyenne mobile à 100 jours (en orange), tout comme un dépassement durable de la résistance des 6 720 points, viendrait rééquilibrer très fortement le rapport de force entre acheteurs et vendeurs à court terme. Une sortie par le haut dudit triangle a été validée, dans une progression des volumes de transactions. Ce qui n'exclue aucunement la formation d'un pullback (rejet graphique).

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6760.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6760.00 / 6960.00 Support(s) : 6485.00 / 6384.00 / 6270.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

