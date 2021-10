Danone : L'inflation fait souffrir Danone, qui a peu de marge sur ses prix de vente

(BFM Bourse) - Le géant français de l'agroalimentaire explique être touché, comme l'ensemble du secteur, par l'accélération de l'inflation. Il confirme néanmoins ses objectifs annuels après un 3e trimestre légèrement meilleur qu'attendu.

Il n'est pas toujours aisé pour un fleuron de la cote tricolore de publier ses comptes trimestriels après ceux de cadors de la croissance comme LVMH ou Publicis. Et la simple confirmation des perspectives annuelles de Danone semble ainsi ne pas convaincre le marché parisien ce mardi.

Sur la période de juillet à septembre, le poids lourd français de l'agroalimentaire a pourtant enregistré une hausse de 5,8% de ses revenus en données publiées sur un an à 6,16 milliards d'euros (+3,8% en données comparables), un chiffre supérieur aux attentes des analystes interrogés par Factset (6,07 milliards).

Dans le détail, le chiffre d'affaires de la division "produits laitiers et d'origine végétale" a progressé de 5,2% en données publiées à 3,27 milliards d'euros (+4,1% à périmètre et changes constants), tandis que celui de la branche nutrition spécialisée (infantile et médicale) a vu ses revenus croître de 4,6% en données publiées à 1,78 milliard d'euros. La division "eaux" a réalisé un chiffre d'affaires de 1,11 milliard d'euros (+9,6% en données publiées, +4,6% en données comparables).

Le groupe ne communiquait pas dans ce point le résultat net ni le résultat opérationnel.

Prix et productivité pour compenser l'inflation

"Les résultats publiés aujourd’hui démontrent une nouvelle fois nos progrès vers une croissance rentable" estime le directeur financier du groupe Juergen Esser, cité dans le communiqué.

S'il loue "la force et la pertinence des marques" du groupe, il souligne néanmoins que Danone est touché, "à l'image de l'ensemble du secteur, par l'accélération de l'inflation". Car "si au départ celle-ci concernait surtout le coût des matières premières, elle s’est généralisée et affecte désormais l’ensemble de notre chaîne d’approvisionnement, dans de nombreuses régions du monde" constate-t-il. Dans ce contexte, Juergen Esser assure que le groupe "redouble d'efforts en matière de productivité nous et d’initiatives prix afin d’atténuer l’impact de cette inflation" sur la performance globale.

Danone se veut ainsi rassurant pour sa fin d'exercice et juge qu'en dépit des incertitudes, la réouverture progressive des économies devrait continuer grâce aux progrès des programmes de vaccination. Le groupe prédit par ailleurs "une accélération généralisée de l’inflation des prix du lait, des ingrédients, des emballages et des coûts logistiques" mais se dit tout de même en mesure de revenir "à une croissance rentable au second semestre, avec une marge opérationnelle courante attendue globalement en ligne avec celle de 2020 sur l'ensemble de l'exercice. Celle-ci s'était établie à 14,0% lors de l'exercice écoulé, contre 15,2% en 2019.

Nouveau plan stratégique en vue

Danone a par ailleurs annoncé la tenue d'un séminaire dédié aux investisseurs le 8 mars prochain, qui constituera la première présentation stratégique du nouveau directeur général du groupe Antoine de Saint-Affrique, aux commandes depuis le début du mois.

Vers 10h45, ce point d'activité trimestriel provoque un repli de 1,5% du titre Danone -plus forte chute de l'indice phare à ce stade- à 56,5 euros. S'il avait bondi à la présentation de résultats semestriels supérieurs aux attentes assortis d'un programme de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 800 millions d'euros d'ici la fin de l'année en juillet dernier, le titre du géant agroalimentaire est depuis rentré dans le rang, celui-ci lâchant près de 15% depuis son pic d'août dernier.

