CAC 40 : Des questionnement intenses, une attente nerveuse des IPC américains

(BFM Bourse) - Indécision, nervosité, questionnements intenses... Voilà pour schématiser la matrice de marché à Paris depuis le début de la semaine, marquée par une absence de fédération, factorielle comme sectorielle. En l'absence de repères statistiques tranchants depuis le NFP (rapport fédéral sur l'emploi américain vendredi), les opérateurs attendent la publication des nouveaux indices des prix à la consommation outre Atlantique (demain, 14h30), pour pouvoir tenter d'affiner davantage le calendrier de relèvement des taux fédéraux.

"Une lecture plus haute qu’anticipée pourrait conduire à de nouvelles secousses sur le marché, car cela pourrait impliquer un resserrement encore plus rapide de la politique monétaire américaine, surtout après les NFP la semaine dernière, ressortis en forte accélération", avertit M Boy.

Pour rappel, le taux de chômage a - c'est une surprise - légèrement progressé à 4% de la population active, mais les créations de postes ont explosé les attentes, alors que plus tôt dans la semaine, l'enquête du cabinet ADP faisait ressortir un solde négatif. Un tel écart entre ADP et NFP est rare, et ce même si les méthodologies sont différentes. Le Bureau of Labor Statistics vient donc de publier 467 000 créations de postes, explosant littéralement le consensus (110 000). "La croissance de l'emploi s'est poursuivie dans les loisirs, l'événementiel, dans les services aux entreprises, dans le commerce de détail ainsi que dans le transport et l'entreposage", pouvait-on lire dans le dernier rapport NFP.

Cette semaine, "l'attention des investisseurs sera également retenue par le conflit USA/Russie et les mouvements à la frontière ukrainienne, ainsi que par la pression entourant le Premier ministre Anglais", complète Vincent Boy, concernant d'autres drivers potentiels de marché, (géo)politiques pour leur part.

Dans l'immédiat, côté statistique, peu de choses à se mettre sous la dent ce mardi. L'indice NFIB des petites entreprises ne s'est guère éloigné de la cible, à 97.1. Quant au déficit mensuel de la balance commerciale américaine (décembre), il est ressorti à -80,7 Milliards de dollars, battant légèrement le consensus.

Côté valeurs, les investisseurs ont eu à faire le tri parmi une nouvelle vague de publications, au premier rang desquelles celle de BNP Paribas, qui a dévoilé des bénéfices annuels records à près de 10 milliards d'euros mais un plan stratégique à horizon 2025 qui peine à convaincre le marché. Après une ouverture en baisse de 4%, le titre a réussi à terminer symboliquement dans le vert (+0,47%). Renault a de son côté avancé de 1,25% alors que son partenaire Nissan a relevé sa prévision annuelle de bénéfice opérationnel. Au sein du CAC, Unibail-Rodamco-Westfiel (+3,1%) est monté sur la plus haute marche du podium, devant ArcelorMittal (+3%). Comme la veille, le sidérurgiste a été recherché en amont de la publication de ses résultats jeudi avant Bourse. Axa (+2,2%) a profité du relèvement de l'avis de Morgan Stanley à surperformance.

Les tensions sur les taux longs ont pénalisé quelques purs dossiers de croissance à l'image de Dassault Systèmes (-2,34% à 41,275 euros), Wordline (-2,39% à 42,805 euros), ou Eurofins (-3,21% à 87,97 euros).

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur action ont terminé en territoire positif mardi, à l'image du Dow Jones (+1,06% à 35 462 points) ou du Nasdaq Composite (+1,28% à 14 194 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a grignoté 0,84% à 4 521 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1400$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 91,30$.

A suivre à l'agenda ce mercredi, en priorité, outre Atlantique, les stocks des grossistes à 16h00 et les stocks de brut à 16h30. Déjà publié, l'excédent commercial allemand pour le mois de décembre a manqué les attentes (+6,8 Milliards d'euros), contre +10,9 Milliards d'euros en novembre.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Une droite oblique de soutien a cédé lundi sous les assauts fédérés sectoriellement du camp vendeur, dans un niveau de participation très nourri. Cette libération d'énergie vendeuse à ce stade, sur une seule séance (24/01), constitue un fait technique majeur qui caractérise l'hypersensibilité d'un marché qui s'interroge davantage et de façon continue sur les niveaux de valorisation des actions. L'entrée en bear market n'est pas formellement caractérisée, mais la situation appelle à la plus grande vigilance sous cette oblique. Elle a été réintégrée en toute fin de semaine. Nous la mettons sous surveillance rapprochée.

Dans l'immédiat, le tracé d'un biseau (wedge) en données horaires est peu engageant. L'indice phare tricolore en est sorti jeudi, par le bas, dans des volumes en accélération.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7115.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6890.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7115.00 / 7390.00 Support(s) : 6890.00 / 6672.00 / 6555.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime