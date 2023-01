CAC 40 : Décélération de la hausse des salaires américains

(BFM Bourse) - Après la publication d'un rapport NFP (Non Farm Payrolls) déroutant vendredi, le CAC 40 a accéléré sa prise de hauteur, suivant la dynamique de préouverture à Wall Street. L'indice phare tricolore aura ainsi terminé sa première semaine de 2023 exactement sur les points hauts hebdomadaires (+1,47% vendredi, +5,98% sur la semaine).

Le message envoyé par ce NFP (rapport mensuel fédéral sur l'emploi) est double, et ambivalent. Car d'un côté le marché assiste avec soulagement à une décélération de la hausse des salaires horaires moyens (+0,3% en rythme mensuel), mais le taux de chômage, attendu stable à 3,7% de la population active, est ressorti en forte baisse à 3,5%, laissant entendre que la Fed n'a pas encore été assez loin dans la fermeté de sa politique monétaire pour refroidir la machine économique. 223 000 emplois ont été créés sur le dernier mois de l'année 2022, dans le secteur privé (hors agriculture), un chiffre supérieure aux attentes.

Concernant les salaires, qui ont focalisé l'attention des opérateurs vendredi, "la tendance est au ralentissement et pourrait donc rassurer les membres de la Fed qui craignent qu'un marché de l'emploi tendu n'alimente le cycle de hausses des salaires et des prix" qui dope l'inflation, expliquent les analystes de BNP Paribas cités par l'AFP.

Côté valeurs, Renault (+3,1%) envisage envisage de fabriquer un véhicule électrique en Inde, rapporte Reuters citant des sources proches du dossier. Safran qui termine en hausse de 3%, soutenu par Bernstein qui relève sa recommandation de performance de marché à surperformance sur le titre de l'équipementier aéronautique. Le compartiment du luxe a également brillé avec LVMH et Hermès International qui ont tous deux gagné 2,8%.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de vendredi nettement dans le vert, avec l'appui de la décélération de la hausse des salaires. Le Dow Jones a gagné 2,13% à 33 630 points et le Nasdaq Composite 2,56% à 10 569 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a progressé de 2,28% à 3 895 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0690$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 73.70$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce lundi, l'indice Sentix de confiance des investisseurs en Zone Euro à 10h30, le taux de chômage en Zone Euro à 11h00 et les crédits à consommation outre Atlantique, à 21h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare parisien a inscrit vendredi des points hauts inédits depuis le 23 février 2022. Cette capacité à clôturer exactement sur les points hauts hebdomadaires est à ce stade intéressante, et doit être confirmée par les volumes et la fédération sectorielle pour envisager une prise en main plus durable du camp acheteur.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6898.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6694.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6898.00 / 7036.00 / 7120.00 Support(s) : 6694.00 / 6595.00 / 6332.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime