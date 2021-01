CAC 40 : Débute 2021 dans le vert, PMI industriels au programme

(BFM Bourse) - La demi-séance de jeudi à Paris est venue clore une année boursière historique, par la brutalité de ses variations (panique en mars, euphorie en novembre). Dans des volumes faméliques en l'absence de très nombreux opérateurs, l'indice CAC 40 a perdu 0,86% à 5 551,41 points, score permettant un calcul définitif du bilan annuel: -7,17%.

Au chapitre macroéconomique, très peu de choses à se mettre sous la dent jeudi, à la veille d'un weekend rendu prolongé par le Vendredi 1er janvier, jour de l'An. Citons tout de même les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage aux Etats-Unis, qui, à 787 000 nouvelles inscriptions sur la semaine du 21 au 27 décembre, n'ont pas déçu la communauté financière.

Côté valeurs, Derichebourg a flambé de 17,13% à 5,88 euros alors que la société familiale a annoncé entrer en négociations exclusives en vue de racheter Ecore (Guy Dauphin Environnement), l’un des leaders du recyclage en France et en Europe, autrement dit son principal concurrent. Le prix n'est pas divulgué à ce stade des discussions, mais Derichebourg assure avoir déjà réuni les ressources financières nécessaires.

Le début d'année 2021 va, pour la communauté financière, rimer avec suivi attentif du début de la campagne vaccinale. Campagne qui commence sur des bases particulièrement lentes en France. Autre son de cloche outre Atlantique, dans le pays, rappelons le qui a payé à ce stade le plus lourd tribut avec plus de 350 000 décès directement imputables à des formes graves de la maladie. Même si l'objectif de vacciner 20 Millions d'Américains n'a pas été atteint, force est de constater que la campagne de vaccination démarre très fort, quantitativement et qualitativement, avec les vaccins Pfizer / Biontech et Moderna, pour lesquels aucun effet secondaire indésirable majeur n'est à ce stade à relever. L'adhésion et la confiance des Américains dans la campagne y est massive.

De l'autre côté de l'Atlantique, psychologie de marché inchangée pour la dernière séance de l'année 2020. Les principaux indices actions ont terminé au zénith une année paradoxalement exceptionnelle. Le Dow Jones a grappillé 0,65% à 30 606 points (+7,25% sur l'année) et le Nasdaq Composite 0,14% à 12 888 points (+43,64% sur l'année). Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 0,64% à 3 756 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.2260$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 49,50$.

À l'agenda statistique ce lundi, à suivre une batterie d'indicateurs d'activité dans l'industrie. Les données finales pour décembre du PMI manufacturier pour la Zone Euro seront dévoilées à 10h00 et à 15h45 pour les Etats-Unis. En attendant, un coup d'oeil sur le PMI Caixin chinois publiés dans la nuit: l'indicateur baromètre est ressorti à 53.0, contre 54.9 en novembre, à 1.7 point sous la cible.

Après sa sortie par le bas d'un mince range le 21 décembre, dans un niveau de participation nourri, les forces se sont rapidement rééquilibrées, avec une reprise en main du camp acheteur en séance pour partie (mèche basse de la bougie remarquable) puis lors des deux séances consécutives. Mais les volumes s'effondrent désormais alors que les cours reviennent tester leur moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), positionnée à l'horizontale. Seul un dépassement franc de cette courbe de tendance avec fédération sectorielle et progression substantielle des volumes viendrait sonner le départ d'une nouvelle jambe haussière. En attendant, une reprise de souffle est l'option la plus probable. Avis positif néanmoins à l'échelle de la première séance de cette nouvelle année.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 5470.00 points.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 5620.00 / 5725.00 / 6000.00 Support(s) : 5470.00 / 5306.00 / 5000.00

