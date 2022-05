CAC 40 : Début de franchissement d'une droite oblique majeure

(BFM Bourse) - L'accumulation de statistiques économiques décevantes, manquant leurs cibles respectives, la semaine dernière n'aura pas empêché la formation de deux bougies de mobilisation du camp acheteur, jeudi et vendredi, dans des volumes loin d'être ridicules compte tenu de l'absence d'une grande frange d'opérateurs pour le pont de l'Ascension. Finalement, sur l'ensemble de la semaine, le CAC aura gagné 3,67%. Les prix PCE américains, lecture de prédilection de l'inflation pour la Fed, ne se sont pas écartés d'un iota du consensus, ce qui a eu pour effet de soulager la cote de part et d'autre de l'Atlantique.

Côté valeurs, ce sont surtout les dossiers du luxe qui ont guidé le mouvement de reprise après être retombées à des planchers de plus d'un an. Juste derrière Alstom (+4,67% à 26,01 euros, passé en tête du palmarès du CAC au finish), Kering (+4,55% à 489 euros) Hermès (+4,45% à 1 092 euros), L'Oréal (+4,12% à 324,80 euros) et LVMH (+3,89% à 593,40 euros) ont mené la danse. Apparenté au luxe, Pernod Ricard a grimpé de près de 2,9%, soutenu également par une note de Bernstein (qui a relevé également son avis sur le titre et sur celui de Rémy Cointreau, qui a pris 3%).

À l'opposé, seules quelques valeurs défensives comme Sanofi (-1,2%) ou Orange (-0,9%) ont baissé sensiblement, Unibail (-2,8%) signant la pire performance des 40 valeurs phares après un signal préoccupant sur la consommation.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont très bien fini la semaine, particulièrement sur le pan technologique de la cote, très sensible à la question obligataire. Le Dow Jones a gagné 1,76% vendredi à 33 212 points et le Nasdaq Composite a bondi de 3,33% à 12 131 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 2,47% à 4 158 points. A noter que Wall Street restera fermé ce lundi en raison d'un jour férié (Memorial Day).

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0760$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 116,00$.

A suivre en priorité, à l'agenda ce lundi, les prix à la consommation en Allemagne pour le mois qui s'achève, en données préliminaires.

Le test majeur que nous évoquions en fin de semaine passée, à savoir la confrontation des cours avec une oblique baissière, est en passe de se solder par un franchissement, dont nous devons encore avoir une confirmation par extension haussière et hausse des volumes, ce qui ne sera pas forcément acquis alors que Wall Street n'offrira pas de repère ce jour. A noter que ce test correspond actuellement également à celui de la moyenne mobile à 50 jours (en orange).

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6592.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6456.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6592.00 / 6660.00 Support(s) : 6456.00 / 63330.00 / 6263.00

