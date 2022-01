CAC 40 : Début d'année sur des niveaux de cours jamais visités

(BFM Bourse) - Parfaitement alignée dans le sillage du cru 2021, l'humeur de la première séance de 2022 a été colorée d'optimisme, avec l'appui en particulier d'indicateurs d'activités en Zone Euro, et de la moindre virulence apparente du variant Omicron, dont la contagiosité atteint en revanche des sommets. L'indice CAC 40 a ainsi débuté l'année par un record historique: 7 217 points en données de clôture, et 7 245 points en cours de séance.

Au chapitre statistique, les données finales de l'indicateur d'activité PMI manufacturier (IHS Markit) pour la Zone Euro en données finales pour le mois de décembre, sont ressorties parfaitement dans la cible, à 58.0, le score surprise de la composante française compensant la légère déception de la composante allemande.

Joe Hayes, Senior Economist à IHS Markit, commente ainsi les derniers chiffres de l'enquête: «Le deuxième semestre 2021 a été particulièrement difficile pour les fabricants de la zone euro, mais les derniers résultats de l'enquête n'ont pas terni l'atmosphère festive de fin d'année, les données de décembre mettant en effet en évidence des signes d'atténuation de la crise d'approvisionnement qui entrave depuis plusieurs mois les chaînes de production en Europe. L'indice des délais de livraison d'intrants s'est redressé pour un deuxième mois consécutif pour afficher son plus haut niveau depuis février, signalant ainsi une moindre détérioration de la performance des fournisseurs en fin d'année."

L'institut insiste également sur "l'atténuation des tensions d'approvisionnement [qui] s'est également répercutée sur les prix des achats, les fabricants ayant signalé la plus faible hausse de leurs coûts depuis avril".

Côté valeurs, Alstom (+1,6%) a profité de l'annonce d'un contrat estimé à 500 millions d'euros sur 15 ans avec l'opérateur du métro de Bucarest. Axa a pris 1,2% à la suite de la finalisation de la vente d'Axa Banque Belgique à Crelan pour 691 millions d'euros. Sans actualité particulière, mais dans la continuité d'une très belle performance depuis son introduction, OVHCloud a grimpé encore de 8,6%, ce qui porte à près de 50% la plus-value latente pour les investisseurs qui ont eu le flair de souscrire - l'opération avait eu lieu en octobre à 18,50 euros, le bas de la fourchette visée. De leur côté Air France-KLM (+4,9%) et ADP (+4%) ont profité du relèvement du conseil de Citigroup, passé de vendre à conserver sur chacune. Pour ne pas être en reste, Airbus a pris 3,4% grâce aux habituelles fuites sur le décompte final des livraisons annuelles, qui devrait être supérieur à l'objectif de 600 appareils.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont également clôturé dans le vert, à l'image du Dow Jones (+0,68% à 36 585 points) ou du Nasdaq Composite (+1,20% à 15 832 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a progressé de 0,64% à 4 796 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1290$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 76,20$. A suivre à l'agenda ce mardi en priorité, outre Atlantique, l'indicateur d’activité PMI manufacturier ISM et les nouvelles offres d'emplois (JOLTS) à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice CAC est désormais en partie haute (en extremum) de sa phase de consolidation très large qui prend place entre 6 650 et 7 200 points. La tendance de fond reste puissamment haussière et tant qu'aucune figure de retournement n'est validée, ce trend restera la base de travail privilégiée. Dans l'immédiat, la prudence est de rigueur. Seul un dépassement franc, dans des volumes puissants et une volatilité soutenue, des 7 200 points viendrait siffler le départ d'une vague haussière supplémentaire. Vague qui serait alors appréciée à l'aune des volumes et de la qualité de la fédération sectorielle. Des conditions qui n'ont pas été réunies hier.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 7185.00 points.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 7500.00 Support(s) : 7185.00 / 6784.00 / 6656.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime