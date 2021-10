Ovhcloud : Introduction en Bourse en bas de fourchette pour le spécialiste tricolore du cloud computing

(BFM Bourse) - Le groupe OVH, premier fournisseur européen de services d'informatique dématérialisée, fera vendredi ses premiers pas sur Euronext Paris sur la base d'un prix d'introduction de 18,50 euros par action. Fixé en bas de la fourchette visée, ce prix valorise donc l'entreprise 3,5 milliards d'euros.

OVH Groupe, le leader européen des services de cloud computing, a annoncé jeudi soir le succès de son introduction sur le compartiment A (réservé aux plus grandes capitalisations) d'Euronext Paris, sur la base d'un prix de 18,50 euros par action, la borne basse d'une fourchette indicative qui allait jusqu'à 20 euros. Sur cette base, la capitalisation boursière d'OVHcloud s'élève à environ 3,5 milliards d'euros, et les titres nouvellement émis rapporteront à l'entreprise un montant, hors frais liés à l'opération, d'environ 350 millions d'euros. La taille totale de l'opération atteint 400 millions en comptant les actions existantes cédées par KKR et TowerBrook Capital Partners.

Au terme de l'opération, la famille Klaba conservera une part majoritaire de 69,6% du capital, KKR et TowerBrook Capital Partners détenant chacun 8,4% (7,6% si ces fonds cèdent des titres supplémentaires en cas d'exercice par les banques de l'option de surallocation, option valable un mois maximum, ce qui porterait le total levé à 460 millions d'euros).

L'offre a suscité selon l'entreprise une "forte demande émanant d'investisseurs institutionnels de premier rang, en France et à l'étranger", et a suscité du côté des particuliers en France "la plus forte participation pour une introduction en Bourse sur le compartiment A d’Euronext Paris depuis 10 ans, hors privatisation", c'est-à-dire hors FDJ. Néanmoins, les particuliers seront largement servis, à hauteur de 100% des 200 premiers titres demandés et de 81% au-delà.

"Le succès de l'introduction en Bourse d'OVHcloud marque le début d’une nouvelle séquence de développement pour notre entreprise. Cette opération nous donne à la fois des moyens supplémentaires pour accélérer notre croissance et renforcer notre position de champion européen et pure player du cloud, tout en soutenant notre expansion internationale et en renforçant les relations de confiance que nous entretenons avec nos parties prenantes", a déclaré le directeur général, Michel Paulin. "Cette étape importante est le prolongement logique de plus de 20 ans de croissance vertueuse et durable, rendue possible par le leadership visionnaire d’Octave Klaba, le talent de nos plus de 2.400 collaborateurs et les forces conjointes de tout notre écosystème", a ajouté le dirigeant, qui a pris en 2018 la succession du fondateur.

"Le succès notable de l'Offre auprès des investisseurs individuels et la forte participation des salariés d’OVHcloud à l’offre concomitante qui leur a été réservée, témoignent de leur confiance dans le développement du groupe que nous construisons tous les jours avec notre écosystème de clients et partenaires. Nous avons hâte d’écrire avec eux, ainsi qu’avec les nombreux investisseurs institutionnels qui nous rejoignent aujourd’hui aux côtés de KKR et TowerBrook, ce nouveau chapitre de l’histoire d’OVHcloud pour propulser encore plus loin notre Cloud ouvert, de confiance et durable", a conclu Michel Paulin.

