CAC 40 : De la volatilité au sein d'une figure large de consolidation

Le CAC 40 est reparti dans le rouge mardi (-0,69% à 7 269 points), dans une ambiance de marché contrariée par la décision surprise du gouvernement Meloni de taxer les superprofits des grandes banques, générés dans l'environnement de taux élevés. Le FTSE MIB, l'indice phare sur actions de la Bourse de Milan, a perdu 2,12% dans la foulée.

L'Italie a décidé de prélever une taxe de 40% sur les "surprofits de milliards" d'euros des banques pour compenser le coût pour les ménages et entreprises de l'envolée des taux d'intérêt, a annoncé lundi soir le vice-Premier ministre Matteo Salvini. La taxe sur les surprofits des banques, qui devra être réglée d'ici juin 2024, concernera les exercices comptables de 2022 et 2023, a appris l'AFP de source gouvernementale. Les établissement bancaires transalpins souffraient durement mardi à Milan: Bper Banca lâche 8%, Finecobank rend 7,5%, Intesa Sanpaolo -7,4%, Monte dei Paschi di Siena (Mps) -7,3%. Retrouvez les détails ici.

L'appétit pour le risque restait par ailleurs comprimé par une série de dégradation de note d'établissements bancaires américains par l'agence Moody's. L'agence de notation a également prévenu qu'elle avait placé six autres grandes banques sous revue pour une éventuelle dégradation, dont les établissements Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street et Truist Financial. Moody's a aussi dégradé la perspective de "stable" à "négative" des notes de 11 banques telles que Capital One, Citizens Financial et Fifth Third Bancorp.

Des chiffres décevants sur le commerce extérieur chinois ont achevé de noircir le tableau. Dans le détail, les exportations dans le pays ont chuté de 17,2% le mois dernier, accusant leur plus fort repli depuis début 2020. Sur un an, elles se sont contractées de 14,5% contre un repli de 12,5% prévu par le consensus. Les importations ne se portent pas mieux, et ont plongé de 12,4%, là où une baisse de seulement 5% était attendue par les marchés.

Côté valeurs, BNP Paribas et Crédit Agricole, deux établissements les plus exposés au marché italien ont cédé respectivement 3% et 2,5% là où Société Générale a perdu 1,7%. Exposées pour leur part à la Chine, LVMH a redonné 1,25%, Hermes 1% tandis que Kering a contenu son repli à 0,6% mardi soir.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de mardi dans le rouge, à l'image du Dow Jones (-0,45% à 35 314 points) et du Nasdaq Composite (-0,79% à 13 884 points). Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 0,42% à 4 499 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0970$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 82,40$.

A l'agenda ce mercredi, à suivre en priorité les stocks de brut aux Etats-Unis à 16h30. Dans l'immédiat, des chiffres rassurants sur les prix à la consommation et à la production en Chine devrait soutenir le CAC à l'ouverture.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La sortie de figure de congestion le vendredi 21 juillet a été contrariée par deux fois, le 26 juillet, sur gap ample, et sur l'ensemble de la semaine passée, sur rupture de moyenne mobile courte. Le message haussier en a momentanément perdu son sens. On surveillera toute formation (et confirmation en fin de séance) d'un gap baissier. Nous avons assisté mardi en clôture à la redite parfaite de la bougie du 02 août, soit un doji d'école à ombres allongées, marqueur d'indécision nerveuse en cœur de figure élargie de consolidation.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7500.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7084.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7500.00 / 7585.00 / 7740.00 Support(s) : 7084.00 / 7015.00 / 6885.00

