CAC 40 : De bons résultats soutiennent les indices

(BFM Bourse) - Sans indicateurs macroéconomiques importants, aujourd'hui, les indices vont se tourner vers les entreprises. On retrouvera par exemple AMD, Uber, AirBnb ou encore Paypal sous les feux des projecteurs, aujourd'hui, du coté américain. En France, on surveillera Bouygues qui annonce avant bourse que ses bénéfices ont dépassé les attentes des analystes. Le groupe affiche un bénéfice d'exploitation courant de 492 millions d'euros pour le semestre clos en juin. SMCP, Valneva ou encore GTT seront scrutés de près après des annonces. Après plusieurs jours de hausse les indices reviennent sur des niveaux de résistance et devraient légèrement corriger le dernier mouvement directionnel haussier.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La longue mèche du chandelier précédent avec un petit corps rouge coïncide également avec des englobantes baissières en données horaires. Ces informations graphiques laissent suggérer un repli sur l'indice parisien. Ce repli pourrait se prolonger en direction des 6340 points qui constituent la partie basse du gap laissé ouvert par le marché. En intraday ce niveau de prix de 6340 points est le premier niveau d'intervention possible pour les acheteurs.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 NR à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6602.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6248.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6602.00 / 6792.00 / 7036.00 Support(s) : 6248.00 / 5900.00 / 5785.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime