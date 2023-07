CAC 40 : De bonnes nouvelles en provenance de Chine

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges. Alors que les investisseurs attendent de nouvelles publications, notamment celles de Dassault Systèmes, de LVMH ou encore de Microsoft et Alphabet outre atlantique, de bonnes nouvelles venues de Chine devrait contenter les investisseurs. En effet, après les déboires de sociétés immobilières ces dernières heures, le politburo chinois a déclaré qu'il s'attaquerait au chômage, accélérerait l'émission d'obligations spéciales des gouvernements locaux et stimulerait la consommation d'électronique, de véhicules électriques et d'autres biens. Le Politburo a déclaré qu'il était "nécessaire de développer activement la demande intérieure" et "d'accroître la consommation en augmentant les revenus des résidents". Ces nouvelles devraient porter les valeurs industrielles et du secteur du luxe. Hier, les indicateurs PMI sont ressortis en dessous des attentes. Le ralentissement de l'activité dans la zone euro a été plus marqué que prévu en juillet, la demande dans le secteur des services a reculé tandis que la production des usines a chuté à son rythme le plus rapide depuis l'apparition du Covid. Du coté des valeurs, en dehors des publications on prêtera attention à Bayer en Allemagne. Le groupe a déclaré qu'il allait procéder à une dépréciation de 2,5 milliards d'euros sur le glyphosate, en raison de la chute des prix mais aussi de la demande du désherbant. La dépréciation va entrainer une perte nette de 2 milliards d'euros au deuxième trimestre. Avant les publications microéconomiques les investisseurs pourront prendre connaissance de l'IFO, l'indice du climat des affaires en Allemagne à 10h00 puis cet après-midi à 16h00, heure française, de la confiance des consommateurs du Conference Board.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Techniquement l'indice parisien se stabilise autour des 7400 points sans réelle conviction acheteuse et sans signal baissier. La neutralité demeure donc mais la saisonnalité, qui devrait se dégrader à la faveur des vendeurs, et la zone 7400/7500 points étant une zone résistance, invitent à initier des positions swing vendeuses en direction des 7100 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l’indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7500.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7500.00 / 7585.00 / 7740.00 Support(s) : 7410.00 / 7084.00 / 7015.00

