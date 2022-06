CAC 40 : Crispation des opérateurs

(BFM Bourse) - A l'issue d'une séance relativement volatile, le CAC 40 a confirmé, par sa baisse de 0,74% mardi à 6 500 points dans des volumes quelconques, le manque d'engagement d'une grande frange d'opérateurs à l'approche de rendez-vous importants jeudi et vendredi, sur fond de craintes persistantes sur l'inflation, craintes faisant repasser les Treasuries 10 ans au-dessus du seuil psychologique des 3%.

Jeudi, les opérateurs pourront composer avec l'issue d'un nouveau Conseil des Gouverneurs de la BCE. Si aucune action directe sur les taux, la Banque Centrale de Francfort sera scrutée jusqu'à la moindre inflexion dans ses éléments de lange, alors que l'inflation en Zone Euro est sur un plateau historiquement élevé. Vendredi seront publiés les indices des prix à la consommation aux Etats-Unis.

"Sauf détente surprise sur l’énergie, ce contexte de méfiance et de tension sur les taux devrait rester en place au moins jusqu’à la réunion de la BCE jeudi où les marchés attendent des précisions sur l’intensité et le timing des prochaines hausses de taux", prévient Alexandre BARADEZ (IG France).

La mauvaise surprise macroéconomique de la journée, est définitivement la dynamique des commandes à l'industrie allemande, en contraction de 2,7% en avril en rythme mensuel, manquant complètement les attentes. Pour rappel en mars, la contraction se chiffrait à -4,2% (chiffres actualisés).

Côté valeurs, à noter le rebond de 7,45% de CGG, profitant d'un relèvement d'opinion de Société Générale, en plus d'un contexte porteur pour le pétrole. TechnipEnergies a gagné plus de 5% et Vallourec 2,8%, alors qu'au sein du CAC TotalEnergies s'est contenté de +0,4%.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0690$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 120,00$.

A l'agenda ce mercredi, à suivre en priorité la balance commerciale française à 08h45, les données révisées du PIB trimestriel en Zone Euro à 11h00 et pour les Etats-Unis, les stocks des grossistes et les stocks de brut à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le test majeur que nous évoquions en fin de semaine passée, à savoir la confrontation des cours avec une oblique baissière, n'est toujours pas terminé, dans le sens où nous n'avons encore confirmation, soit d'un pullback, soit d'une réintégration. Encore une fois, la séance du jour sera à ce titre riche d'enseignements. La combinaison de bougies en "étoile du soir" (27, 30 et 31 mai) invite toutefois à rester sur ses gardes. Elle ne s'est pas cumulée jeudi - c'était notre crainte - avec une combinaison en trois soldats noirs. Cela laisse augurer dans l'immédiat une courte dérive, pendant laquelle la dynamique des volumes sera scrutée. Notons que l'échec de franchissement des 6 600 points lundi, renforce ce niveau technique dans son rôle de résistance graphique. Nous l'avons représenté en gras.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 6600.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6330.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 6600.00 / 6792.00 Support(s) : 6330.00 / 6086.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime