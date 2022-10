CAC 40 : Conseil des Gouverneurs et copies trimestrielles au menu

(BFM Bourse) - La séance compliquée à Wall Street, mercredi, aura mécaniquement une incidence négative à l'ouverture pour le CAC 40 ce jeudi, alors que les opérateurs sont dans l'attente nerveuse de l'issue du Conseil des Gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. Non pas que la décision proprement dite sur les taux fasse l'objet d'un suspense haletant - l'option d'un relèvement des 75 pdb est quasiment acquise - , mais c'est l'attitude globable de l'Institution, ses inflexions éventuelles dans ses éléments de langage, ses commentaires en conférence de presse qui seront scrutés, à l'aune en particulier des derniers chiffres de l'inflation, de l'IFO du climat des affaires en Allemagne et des baromètres PMI d'activité en berne.

"Au-delà de la décision probable et consensuelle d'une hausse des taux de 75 points de base, c'est davantage le discours de Mme Lagarde qui sera scruté", note Emmanuel Auboyneau, Gérant Associé d'Amplegest. L'économie européenne ralentit notablement et va probablement entrer en récession dans peu de temps".

"La BCE doit-elle continuer à agir fortement sur l'inflation, quitte à aggraver une situation économique déjà inquiétante ou doit-elle, à l'instar de la Réserve Fédérale aux Etats-Unis, commencer à adopter un ton moins offensif ? Mme Lagarde marche sur des œufs et doit garder un équilibre difficile entre croissance et inflation. C'est tout l'enjeu de cette réunion qui donnera le ton pour les prochaines semaines."

Au chapitre statistique hier, l'indice de Conference Board de confiance des consommateurs est ressorti ce mois-ci à 102.5, en vive baisse sous les attentes. A noter ce mercredi un creusement bien plus important qu'anticipé du déficit, certes structurel, de la balance commerciale des biens aux Etats-Unis: -92,2 Milliards de dollars, pour le mois de septembre.

Côté valeurs, Orpea a encore subi de violents dégagements (-33,34% à 9,826 euros) alors que l'exploitant de maisons de retraite a annoncé avoir entamé une procédure pour restructurer sa dette avec ses créanciers avec potentiellement plus de 4 milliards d’euros de dettes qui pourraient être transformées en capital. OVHcloud a impressionné (+8,6%) après avoir dépassé ses prévisions pour son exercice 2021-2022 et livré de nouvelles perspectives encourageantes. Atos a rempli son contrat et a gagné 14% à la clôture. L’entreprise de services numériques a vu ses revenus dépasser les attentes en variation comparable au troisième trimestre et a par ailleurs légèrement affiné vers le haut son objectif annuel de croissance.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé en ordre dispersé, le Dow Jones parvenant à grappiller 0,01% à 31 839 points pour une clôture symboliquement dans le vert, alors que le Nasdaq Composite (-2,04% à 10 970 points) a été lesté par les copies trimestrielles de Microsoft et Alphabet. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté de 0,74% à 3 830 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0070$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 84.60$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce jeudi, la décision de politique monétaire de la BCE à 14h15, et la conférence de presse consécutive à 14h45. A suivre outre Atlantique, les toutes premières estimations du PIB T3, les commandes de biens durables et les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage à 14h30.

L'indice phare parisien sur actions continue la formation d'un biseau ample, dont une sortie par le bas (pas encore d'actualité) rimerait avec reprise du courant baissier dans une volatilité importante. La bonne tenue à ce stade des valeurs à fort Bêta actuel, conjuguée aux volumes de transactions, laisse le champ ouvert à une courte période d'équilibre des forces en présence. Deux scénarios sont désormais envisagés pour le très court terme, une fois l'équilibre précaire rompu: l'entrée dans un fanion de consolidation, ou la formation d'une nouvelle jambe corrective.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6550.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6550.00 / 6898.00 / 7036.00 Support(s) : 6142.00 / 6000.00 / 5640.00

