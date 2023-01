CAC 40 : Confirmation d'un reflux de l'inflation américaine (IPC) ?

(BFM Bourse) - L'optimisme continue de l'emporter sur cette entame de l'année 2023, sous le signe de l'appétit pour le risque, appétit nourri par l'espoir d'une confirmation, ce jeudi, d'un ralentissement marquée de la hausse des prix outre Atlantique. L'IPC (indice des prix à la consommation, ou CPI pour les anglophones) est attendu, pour l'assiette de produits la plus large et en rythme annuel, en hausse de 6,5% en décembre, contre +7,1%. La confirmation ou non de l'amorce d'une descente rapide, et donc d'une fin de "pic" inflationniste, viendrait donner du crédit à un peu de "souplesse" dans la politique monétaire de la Réserve Fédérale, dont les membres les plus faucons tiennent à rester toutefois particulièrement vigilants.

Mary Daly, la présidente de la Fed de San Francisco, a ainsi indiqué s’attendre à ce que la banque centrale américaine pousse ses taux au-delà de 5% avant de marquer une pause. Le président de la Fed d’Atlanta, Raphael Bostic, a tenu des propos similaires, voyant la Fed arriver à un taux terminal entre 5% et 5,25%, contre une fourchette actuelle de 4,25% à 4,50%.

Rendez-vous donc à 14h30 pour une analyse de ces prix à la consommation, tout en gardant à l'esprit que "l’inflation contre laquelle la Fed doit lutter est désormais surtout cantonnée aux services…mais la publication récente de l’ISM Services, un indicateur avancé, va dans le sens d’un ralentissement à venir de la pression sur les prix dans ce secteur", pour Alexandre Baradez (IG France). "En effet, la composante « Prix payés » de l’indicateur est tombée en décembre à son plus bas niveau depuis début 2021."

L'indice CAC 40, indice phare de la place parisienne, a gagné 0,80% à 6 924 points mercredi, portant son avance depuis le 1er janvier à près de 7%. Le luxe aura permis de créer une bonne partie de l'avantage, avec des hausses respectives de 2,12% et 3,64% pour LVMH et Kering. Hors indice phare, SES-imagotag a bondi deà 5,20% à 125,4 euros. Le roi des étiquettes intelligentes a annoncé l’acquisition de la société française In The Memory, spécialisée dans l’analyse de données dans le commerce.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0750$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 75.00$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce jeudi, les IPC américains à 14h30 en point d'orgue statistique de cette seconde partie de la semaine.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Cette capacité à clôturer exactement sur les points hauts hebdomadaires est à ce stade intéressante (S1), et doit être confirmée par les volumes et la fédération sectorielle pour envisager une prise en main plus durable du camp acheteur. En l'absence de telles confirmations, l'entrée dans une figure de consolidation très volatile, et au sens de sortie incertain, est l'option privilégiée. Dans l'immédiat en tous cas, aucune divergence entre cours et oscillatoire RSI n'est à relever.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7036.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 6694.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7036.00 Support(s) : 6694.00 / 6595.00 / 6520.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime