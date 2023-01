Ses imagotag : Avec le rachat d'In the Memory, SES-imagotag élargit son offre de big data pour les commerçants

(BFM Bourse) - Le spécialiste des étiquettes intelligentes annonce être entré en négociations exclusives en vue de l'acquisition de la jeune entreprise française In the Memory. SES-imagotag va ainsi renforcer son expertise dans le traitement des données recueilles dans les commerces.

Emplette après emplette, SES-imagotag renforce son expertise dans la gestion des rayons de supermarchés. Le groupe a annoncé mardi soir après-Bourse être entré en négociations exclusives en vue d'acquérir In the Memory, une jeune société spécialisée dans le traitement de données recueillies dans les commerces.

Créée en 2018, In the Memory développe une plateforme de gestion de données et d'analyse décisionnelle à destination des professionnels du commerce physique. La jeune pousse française accompagne les acteurs de la distribution dans leur prise de décision métiers sur les problématiques liées au "category management" une procédure d'optimisation des ventes sur une catégorie de produit (présentation des produits, plan de promotions...), tout en améliorant l'expérience d'achat des clients.

"Plusieurs fonctionnalités sont possibles telles que la construction d’assortiments en fonction des attentes et des besoins anticipés par les consommateurs, la construction d’une stratégie de 'pricing' en ciblant les investissements sur les produits pertinents, ou encore la personnalisation des actions média", rappelle Louis-Marie de Sade, analyste chez EuroLand Corporate dans sa note consacrée à cette annonce.

D'ailleurs, de nombreux distributeurs de premier plan tels qu'Auchan, Carrefour, Metro ou encore Casino sont clients de la société In the Memory. Les marques Coca-Cola, Nestlé ou encore Pernod Ricard ont aussi fait confiance à la société française. "Sur la base de son activité et avec 64 employés, nous pensons que In the Memory réalise probablement un chiffre d'affaires d'environ 8 millions d'euros," estime de son côté Stifel.

Une offre Data renforcée

L'entrée de In the Memory dans le périmètre de SES-imagotag va ainsi étendre le champ d'action du spécialiste des étiquettes intelligentes. Ce dernier va pouvoir étoffer son offre à destination des distributeurs et des marques et compléter sa palette d’outils autour de la Data à travers tous les canaux y compris les magasins physiques, "le canal le plus pauvre en données à l’heure actuel, mais aussi le plus prometteur", souligne SES-imagotag.

"L’expertise de Memory va nous être précieuse pour améliorer nos solutions internet des objets appliquées aux points de ventes physiques & Data afin qu’elles soient le mieux adaptées aux besoins décisionnels. Réciproquement les nouvelles sources de données issues de la digitalisation vont permettre d’enrichir la valeur des solutions Memory, et d’accroitre le retour sur investissement de la digitalisation des magasins. Nos clients seront les grands gagnants de ce rapprochement", explique Thierry Gadou, le PDG d'SES-imagotag.

"Véritable relai de croissance pour le groupe, l’offre data de SES-imagotag se retrouve ainsi renforcée pour répondre au mieux aux besoins des retailers", ajoute l'analyste Louis-Marie de Sade. "Payée intégralement en numéraire, le closing [la finalisation, NDLR] de cette opération est attendue courant janvier 2023", poursuit le spécialiste.

Les technologies de l’internet des objets appliquées aux points de ventes physiques (étiquettes digitales, caméras et capteurs connectés) dont SES-imagotag est le spécialiste et leader mondial, permettent en effet désormais de capter des quantités importantes de données magasins en quasi-temps réel et de communiquer avec les consommateurs.

Avec cette nouvelle acquisition qui fait suite à celle de l'irlandais MarketHub début 2022, le groupe SES-imagotag poursuit la construction de son pôle Data, qui comprend également la société Captana, spécialisée dans l’analyse en temps réel des rayons par analyse d’images et intelligence artificielle, ainsi que plusieurs solutions au sein de la plateforme VUSION. Cette dernière "aide les commerçants à transformer leurs magasins physiques en de véritables actifs digitaux, fortement automatisés, pilotés par la donnée, et connectés en temps réel aux marques et aux consommateurs", explique le spécialiste des étiquettes intelligentes.

"Pour rappel, SES-imagotag a acquis Findbox en 2017, ce qui a permis au groupe de développer Captana", rappelle Stifel dans sa note du jour.

Un changement de dimension

SES-imagotag enchaîne donc les succès avec une expertise reconnue internationalement. Le groupe compte parmi ses clients plus de 300 enseignes en Europe, Asie et Amérique du Nord. Le spécialiste des étiquettes intelligentes est monté en puissance sur le territoire nord-Américain. Le groupe a bénéficié d’un énorme coup de projecteur en mars, après avoir fortement étendu son partenariat avec le géant américain de la distribution Walmart. En septembre 2022, c’est Fnac Darty qui a sélectionné SES-imagotag pour déployer ses solutions d’étiquettes intelligentes dans 200 magasins.

En l'espace de dix années, SES-imagotag a donc multiplié par 10 son chiffre d'affaires et devrait ainsi atteindre 800 millions d'euros pour 2023. Le groupe précise que son carnet de commandes et les contrats confirmés en cours de négociation contractuelle couvrent d’ores et déjà plus de 80% de cet objectif pour l'année en cours.

Il a d'ailleurs dévoilé au mois de novembre un nouveau plan stratégique à horizon 2027 faisant apparaître un objectif ambitieux de 2,2 milliards d'euros de revenus d'ici à cinq ans, à comparer avec 423 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021 et aux 600 millions d'euros attendus pour 2022. "Ce plan stratégique nous semble tout à fait atteignable et devrait permettre à SES-imagotag de changer significativement de taille... et de capitalisation", assure Louis-Marie de Sade. Stifel estime pour sa part que SES-imagotag pourrait atteindre "une capitalisation de marché d'environ cinq milliards d'euros en 2026".

Un parcours boursier remarquable

Cette confiance des intermédiaires financiers dans le dossier SES-imagotag n'est pas liée au hasard. Le spécialiste des étiquettes intelligentes a enchaîné les records boursiers après avoir fait part d'une croissance exceptionnelle au fil des trimestres. Entre juin et septembre 2022, SES-imagotag a affiché par exemple une insolente croissance de 107,9%, portée par une activité dynamique en Europe mais également aux Etats-Unis, fort de son partenariat avec Walmart.

Le groupe fondé au début des années 90 a ainsi réalisé un parcours boursier remarquable sur les dernières années. L'action du leader mondial de l'étiquetage électronique des articles dans l'univers du commerce physique a clôturé l'année 2022 sur un gain de 62,23% juste derrière Dassault Aviation et ses 66,53% de hausse sur l'exercice boursier précédent. Sur les dix dernières années, la hausse du titre SES-imagotag est encore plus impressionnante avec des gains de près de 1000% affichés au compteur sur la période. Cet étincelant parcours boursier a d’ailleurs été récompensé en fin d'année dernière par une promotion au sein du SBF 120, l'antichambre du très prestigieux indice CAC 40.

Le début d'année est également prometteur pour SES-imagotag après avoir connu de légères prises de bénéfices ces dernières semaines compte tenu de ce parcours boursier exceptionnel. SES-imagotag progresse de 2,2% ce mardi, en réaction au futur rachat d'In the Memory, portant à 6,1% la hausse du titre sur les cinq dernières séances.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse