CAC 40 : Combinaison de bougies en étoile du soir

(BFM Bourse) - Le marché parisien, qui a ouvert mardi légèrement sous le niveau de clôture de lundi, a creusé ses pertes tout au long de la séance, les opérateurs ayant dû composer avec la publication d'une inflation record en Zone Euro.

Dans l'assiette de produits la plus large (alimentation, énergie, alcool et tabac compris), les prix auraient passé la barre des 8% de hausse sur un an glissant, selon la toute première estimation (flash estimate) d'EuroStat pour le mois qui s'achève. Cette hausse est plus forte que les attentes, y compris lorsque l'on exclue du panier les produits les plus volatils évoqués plus haut (+3,8%). La BCE va devoir faire face à un scénario de pic d'inflation qui n'est peut être pas encore atteint, alors que de nombreux signaux, notamment immobiliers, font penser que les Etats-Unis ont déjà atteint ce pic.

"La lutte contre l'inflation est la priorité absolue", rappelle Vincent Manuel, Indosuez Wealth Management. "L'un des défis à relever est toutefois de parvenir à ralentir l'inflation sans plonger l'économie dans la récession et recréer trop de chômage. Il est probable que le risque serait maintenant que certaines banques centrales s'attendent à plus d'inflation que ce qui se produira en réalité, après avoir été dans le déni de l'inflation tout au long de 2021."

Le CAC a perdu, dans de puissants volumes de transactions, 1,43% à 6 468 points.

Côté valeurs, le pan technologique de la cote était sous forte pression, à l'image de Thalès (-2,41% à 113,60 euros), Teleperformance (-2,65% à 308,70 euros), Wordline (-3,04% à 38,01 euros), Dassault Systèmes (-3,09% à 39,185 euros), ou Cap Gemini (-3,17% à 180,50 euros).

Outre Atlantique, si les principaux indices sur actions ont terminé dans le rouge en traçant des bougies peu avenantes, le bon tir groupé sur les publications macroéconomiques du jour, ont permi de limiter les pertes. L'indice S&P CS des prix de l'immobilier, le PMI de CHicago et l'indice de confiance des consommateurs (Conference Board) ont tous battu significativement les attentes. Le Dow Jones s'est contracté de 0,67% à 32 990 points et le Nasdaq Composite de 0,41% à 12 081 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 0,63% à 4 132 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0720$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 115,00$.

A suivre en priorité, à l'agenda ce mercredi, une batterie d'indicateurs d'activité PMI en données finales pour le mois de mai, dans l'industrie. Rendez-vous à 11h00 pour les données synthétiques pour l'ensemble de la Zone Euro, et à 16h00 pour les données ISM aux Etats-Unis. A suivre également les nouvelles offres d'emplois (JOLTS) outre Atlantique à 16h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le test majeur que nous évoquions en fin de semaine passée, à savoir la confrontation des cours avec une oblique baissière, n'est toujours pas terminée, dans le sens où nous n'avons encore confirmation, soit d'un pullback, soit d'une réintégration. La séance du jour sera à ce titre riche d'enseignements. La combinaison de bougies en étoile du soir invite toutefois à rester sur ses gardes.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6660.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6660.00 / 7036.00 / 7120.00 Support(s) : 6330.00 / 6086.00 / 5826.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime