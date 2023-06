CAC 40 : Ce n'est pas tous les jours Fed

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

A la veille de la décision de la Fed, le CAC 40 a une nouvelle fois terminé la séance exactement sur ces niveaux d'ouverture, en hausse de 0,56% à 7 290 points.

"Le statu quo est attendu après que plusieurs membres du FOMC aient émis l’idée d’une pause en juin afin de se laisser le temps d’observer plus de données macroéconomiques, avant une potentielle nouvelle hausse en juillet même si cela pourrait troubler le message de la Fed", avance Thomas Giudici, responsable de la gestion obligataire d'Auris Gestion.

L'outil Fedwatch, développé par CME Group alloue une probabilité de 90,7% d'un statu quo sur la rémunération des Fed Funds, dans une borne comprise entre 5 et 5.25%.

Formellement, "une surprise n’est donc pas à exclure comme l’ont montré les banques centrales du Canada et de l’Australie. Une mauvaise nouvelle lors du FOMC de mercredi pourrait avoir des conséquences non négligeables sur les marchés actions US qui ont connu un beau parcours ces dernières semaines en bonne partie du fait de l'euphorie suscitée par l’intelligence artificielle."

Or les chiffres d'inflation publiés hier militent plutôt pour une pause. Pause qui pourrait toutefois être accompagnée d'éléments de langage teintés de fermeté...

Dans le détail, les prix en données annualisées en avril, ont progressé de 4%, contre 4.1% attendus et 4.9% en mars, dans l'assiette de produits la plus large. Pas d'écart à signaler en revanche par rapport à la cible pour les prix, hors alimentation et énergie, en données mensuelles (+0,4%). Le chiffre "core", c'est-à-dire hors prix alimentaires et de l'énergie, s'est établi à 5,3% sur un an, là encore pile en ligne avec les attentes des économistes sondés par le Wall Street Journal.

A l'issue du FOMC ce jour, "la décision de faire une pause dans le mouvement de hausse des taux aux Etats-Unis ne fait pas consensus au sein de la Federal Reserve", souligne Emmanuel Auboyneau, Gérant Associé d'Amplegest

"D’un côté les faucons, tenants d’une politique monétaire plus agressive pour tuer une inflation encore trop forte. Pour eux pas de pause à ce stade tant que l’économie sera aussi résiliente et l’inflation toujours trop forte. De l’autre, les colombes qui considèrent que le choc de taux opéré en 2022 doit progressivement produire ses effets."

La BCE achèvera pour sa part demain un nouveau Conseil des Gouverneurs.

Pour être complet sur le front statistique, à signaler la publication de l'indice ZEW de confiance dans l'économie allemande, officiellement entrée en récession. L'indice ressort en territoire négatif (-8,5-, moins profondément toutefois que ne le laissait augurer le consensus. "L'indicateur ZEW du climat économique montre une légère amélioration, mais il reste en territoire négatif. Cela signifie que les experts n'anticipent pas d'amélioration de la situation économique au second semestre. En particulier, les secteurs axés sur les exportations risquent de mal performer en raison de la faiblesse de l'économie mondiale. Cependant, la récession actuelle n'est généralement pas considérée comme particulièrement alarmante", a commenté le président du ZEW, le professeur Achim Wambach.

Côté valeurs, Teleperformance a enchaîné une troisième séance de hausse consécutive à plus de 3% (+3,8%). Saint-Gobain a avancé de 3,1% après avoir annoncé un accord pour racheter la société Building Products of Canada, qui produit des bardeaux de toiture pour le secteur résidentiel et des panneaux d'isolation en fibre de bois, pour environ 925 millions d'euros. Ubisoft a perdu 1,7% effaçant une partie de ses gains de la veille (+3%) après que le groupe a tenu une conférence jugée convaincante sur ses prochaines sorties de grands jeux vidéo.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont pris de la hauteur mardi, à l'instar du Dow Jones (+0,43% à 34 212 points) et surtout du Nasdaq Composite (+1,63% à 13 573 points). Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 0,69% à 4 369 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0780$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 69,70$.

A l'agenda macroéconomique ce mercredi, à suivre en priorité la production industrielle en Zone Euro à 11h00 et les indices des prix à la production aux Etats-Unis à 14h30. Rendez-vous à 20h00 pour la décision de politique monétaire de la Fed et à 20h30 pour la très attendue conférence de presse.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Autour des 7 200 points, après formation de deux étoiles doji, le CAC est, dans des volumes timides, en période de congestion, laissant augurer une libération d'énergie, que l'une, l'autre ou les deux des principales réunions de politique monétaire de la semaine pourront provoquer.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7380.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7088.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7380.00 / 7585.00 / 7740.00 Support(s) : 7088.00 / 7015.00 / 6885.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime