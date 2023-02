CAC 40 : Cap sur les PCE

(BFM Bourse) - L'indice CAC est parvenu à grappiller jeudi 0,25% à 7 317 points, sur reflux des tensions sur les rendements des obligations souveraines, et avec l'appui de Wall Street, déjà de retour dans le vert. Des conditions favorables à un rebond du secteur technologique, en surperformance. Sur l'indice phare, Cap Gemini a gagné 0,64% à 181 euros, Teleperformance 0,75% à 255,60 euros, Wordline 1,03% à 39,25 euros et STMicroelectronics 1,39% à 45,22 euros. LE rendez-vous statistique de la séance ce vendredi sera la publication des prix PCE (personal consumption expenditures), mesure de prédilection de la Fed dans son appréciation de l'inflation.

Côté statistique hier, les opérateurs ont pu prendre connaissance des données finales de l'inflation en Zone Euro à +8,6% en rythme annualisé pour le mois de janvier, en ligne avec les attentes. Hors alimentation, énergie, alcool et tabac, les prix ont augmenté légèrement plus qu'anticipé, à +5,3%. Par ailleurs, les inscriptions hebdomadaires outre Atlantique ont reculé à 192.000 la semaine dernière, à un plus bas de quatre semaines contre 200.000 attendu par le marché. Soit un nouvel indice militant pour un maintien d'une politique monétaire ferme.

Côté valeurs, c'est Stellantis qui a terminé en tête du CAC 40 ce jeudi soir (+3,6%) encore porté par ses excellents résultats annuels livrés mercredi. De l'autre côté du spectre, EssilorLuxottica a chuté de 4,2%, après avoir annoncé une marge opérationnelle décevante au titre de 2022. Hors du CAC 40, Nexity a chuté de 9,1% alors que sa rentabilité sera mise à rude épreuve en 2023 car la hausse des coûts de construction sera plus difficile à répercuter en raison de la baisse du pouvoir d'achat immobilier.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé dans le vert, à l'image du Dow Jones (+0,33% à 33 153 points) ou du Nasdaq Composite (+0,72% à 11 590 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 0,53% à 4 012 points).

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0590$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 76.00$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce vendredi, les prix PCE à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Dans des volumes en hausse à défaut d'être particulièrement nourris, le CAC 40 a terminé en hausse significative mercredi 15/02, en s'offrant le luxe de clôturer à un niveau très proche des points hauts de séance. La bougie tracée, formellement en marubozu presque parfait, doublé d'une combinaison en englobante, a renforcé le message haussier de fond. Dès le lendemain en séance, de nouveaux records historiques étaient battus. Une consolidation sereine peut prendre place, jusque contre la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), dont l'orientation demeure haussière.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7422.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7422.00 / 7740.00 Support(s) : 7000.00 / 6760.00 / 6520.00

