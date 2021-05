CAC 40 : CAC 40 : Sans volumes

(BFM Bourse) - Hier, nous exprimions un avis assez neutre dans la mesure où les craintes liées à la réapparition de l’inflation n’avaient pas disparues même si les opérateurs se décidaient jeudi et surtout vendredi à les oublier. Le CAC 40 s’est offert un nouveau record annuel pratiquement à l’ouverture mais s’est assez vite replié. La prudence constituait le mot clé alors que l’on pouvait observer aux Etats-Unis un certain intérêt pour le secteur obligataire avec une légère tension sur le dix ans américain.

Les déclarations de divers responsables de la FED se multiplient et peuvent alimenter les craintes des opérateurs dans la mesure où ils confirment que la FED ne resterait pas les bras ballants si l’inflation renaît. Des armes sont à la disposition de l’institution et elles seraient utilisées si nécessaire. La réduction des achats d’actifs n’est donc pas une folle hypothèse ni une hausse des taux en 2022 un fantasme. La question donc se résume dans le fait savoir si les éventuelles tensions inflationnistes seront temporaires ou non. Pour le moment, la FED ne croit pas une inflation « durable ».

Aujourd’hui, l’Europe et le Japon seront à l’honneur avec l’estimation de leur PIB respectifs mais les vrais espoirs résident dans la maîtrise de plus en plus certaine de la pandémie. En France, l’activité commerciale va reprendre progressivement et les premières terrasses de restaurant accueilleront des clients chauffés à l’optimisme !

ELEMENTS GRAPHIQUES.

Le CAC 40 a dessiné une petite bougie noire exactement située sous les 6400 points. Nous avons laissé les 6320 points en « mode » résistance dans la mesure où cette zone ne nous apparaît pas suffisamment fiables pour être considérée comme un support de bonne qualité. Les volumes se raréfient. Or, tout passage de résistance sans eux est sujet à caution voire élément de piège.

PREVISION

Notre opinion est assez mitigée compte tenu des mouvements très nerveux actuellement observés et surtout dépourvus de volumes. Au-dessus des 6400 points, les vendeurs se montreront discrets mais prêts à agir à la moindre alerte.

On prendra soin de noter qu’un franchissement des 6440 points raviverait la tension à l’achat tandis qu’une rupture des 6080 points relancerait la pression vendeuse

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 6320.00 / 6400.00 Support(s) : 6150.00

