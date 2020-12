CAC 40 : CAC 40 : Le risque baissier reprend forme.

(BFM Bourse) - (BFM Bourse) - Un regain d'optimisme devrait porter l'ensemble des indices européens, et donc le CAC 40 en ce début de semaine. En effet, selon le Guardian, le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président de la Commission européenne ont déclaré dans une déclaration commune dimanche avoir discuté des principales questions non résolues et décidé de lancer un nouveau cycle de négociations afin de parvenir à un accord commercial historique. Cependant, il a aussi été déclaré que les règles concernant la pêche, ainsi que des accords commerciaux équitables n'étaient pas les seuls problèmes à résoudre.

Un point sur les matières premières avec l'or qui a confirmé son retour sous 1850 $, ce qui place le métal jaune dans une configuration baissière a horizon court terme malgré ses derniers records historiques en aout de cette année. Le WTI semble se stabiliser autour des 46.80 $, ce qui pourrait contribuer à supporter les indices mondiaux.

Du coté des devises, la paire de devises euro – dollar semble continuer à s'apprécier en continuant à évoluer au dessus des 1.2080, sa progression haussière pourrait provoquer une poursuite en direction de la prochaine zone de résistance à 1.2230. Les paires de devises concernant la livre sterling devraient rester volatiles cette semaine, nous ne sommes pas à l'abri des nouvelles inattendues sur le dossier du Brexit, depuis notamment les dernières déclarations du week-end.

Du coté des indices américains, l'indice large SP500 a terminé la semaine sur une note légèrement baissière à 3663.5 pts, perdant 0.13% sur la dernière séance, alors que le Nasdaq terminait à 12375.41, soit une clôture à -0.21% malgré un nouveau plus haut de 10 mois à 13450 pts. Depuis quelques semaines, le CAC 40 évoluait effectivement dans un canal totalement neutre entre 5520 et 5615 pts. La cassure de la partie inférieure de ce range en fin de semaine dernière a provoqué un signal baissier qu'il sera bon de surveiller cette semaine.

En Allemagne, la pandémie de COVID 19 continue sa progression, et Angela Merkel a décidé de reconfiner partiellement son pays en fermant notamment les commerces non essentiels. L’Allemagne craint une flambée de l'épidémie durant les fêtes de Noël, qui rendrait l'évolution de la maladie totalement incontrôlable.

Cette journée de lundi sera relativement pauvre du coté de la micro-économie, ainsi que du coté de la macro économie, avec toutefois les chiffres de la production industrielle en zone euro. Ce chiffre de production industrielle qui mesure la variation de la valeur totale de la production ajustée à l'inflation sera interprétée comme positive au-delà de 2% qui est le consensus des économistes. Une valeur inférieure sera considérée comme décevante.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Vendredi dernier, le CAC 40 a clôturé sous cette zone à 5507.55, perdant 0.76% pour clôturer cette semaine de bourse sur un bilan négatif (-1.81%) empêchant l'indice d'inscrire une sixième semaine de hausse consécutive. Le DAX quant à lui terminait la semaine sur une chute de -1.36% à 13114.30. Coté valeur Colas connaissait une belle fin de semaine avec un gain de 6.12% clôturant ainsi à 130€ alors que worldline manquait de peu les 5% de gain, pour ne gagner “que” 4.99% pour finir à 77.50€. Du coté des baisses, on peut noter Schlumberger, Nokia, Orange, et surtout Sanofi qui chutaient en fin de semaine. Le “retard” du vaccin de Sanofi pour cause d’insuffisance de réponse immunitaire a renvoyé le titre sous les 79€ (78.52 -4%)

Du coté du CAC 40, L'indice parisien a cassé le support des 5520 points en fin de semaine dernière, c'est donc ce niveau qu'il va falloir surveiller durant cette semaine. Une ouverture au-delà de ce niveau redonnerait un peu d'espoir aux investisseurs que l'indice ne poursuive pas sa course baissière entamée en fin de semaine dernière. Cette semaine devrait donc encore être influencée par les nouvelles concernant les différents vaccins qui pourraient commencer à redonner un peu d'espoir du coté du COVID 19 et par les avancées sur les négociations autour du Brexit. Une seconde cassure du support des 5520 pts, pourrait provoquer une confirmation de l'alerte connue en fin de semaine dernière avec un risque de consolidation en direction des 5343 pts. Ce risque devrait être écarté tant que l'indice évoluera au-dessus du support des 5520 pts.

PREVISION

Au regard des facteurs techniques actuells, la tendance court terme s'est nettement fragilisée pour prendre un biais baissier si l'indice revenait sous les 5520 pts. Un retour au dessus de cette zone neutraliserait la tendance court terme.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 5620.00 / 5725.00 / 6000.00 Support(s) : 5343.00 / 5000.00 / 4730.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

