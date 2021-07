CAC 40 : CAC 40 : FED accommodante

(BFM Bourse) - La FED rendait hier ses décisions suite à sa réunion sur deux jours. Elle ne change rien car ses objectifs en terme d’emplois ne sont pas encore complètement remplis bien qu’en bonne voie. Elle conserve la même enveloppe de rachats d’actifs et ne modifiera celle-ci qu’en fonctions de données positives. Elle se garde bien de donner des dates ou un agenda d’allégement. En fait, il n’y a aucune surprise et les opérateurs semblent bien soulagés tandis que le Dollar repart à la baisse.

Le CAC 40 s’emballe et passe allégrement les 6550 points. Il s’ouvre ainsi la porte des plus hauts annuels, et ce d’autant plus facilement que la saison des résultats se déroule dans les meilleures conditions.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est positi sur l’indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu’un franchissement clair avec volumes des 6550 points a ravivé la tension à l’achat. Une rupture des 6350 points relancerait, en revanche la dynamique du camp vendeur.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 6550.00 / 6600.00 / 6685.00 Support(s) : 6350.00 / 6250.00

