CAC 40 : Brexit et plan de relance américain, autant de noeuds désormais démêlés

(BFM Bourse) - Plus que trois séances et demi avant la fin d'une année boursière exceptionnelle, tant par sa volatilité que par sa palette d'émotions proposée aux investisseurs. Jeudi 24 décembre, l'indice CAC 40, dans des volumes faméliques, clôturait sur des niveaux de quasi stabilité (-0,10% à 5 522 points), avant un weekend prolongé en raison de Nöel. Pour rappel après un décrochage lundi 21, l'indice phare parisien est parvenu à retrouver rapidement les niveaux moyens du range construit au tournant du mois de décembre.

Ces quelques séances avant la fin de l'année devraient se dérouler sous le signe d'un triple soulagement: celui de l'absence à ce stade d'effets secondaires indésirables suite à plus d'un million de doses de vaccin administrées aux Etats-Unis, l'accord enfin scellé sur le Brexit et la capitulation surprise, hier soir, de Trump, qui a enfin signé le plan de relance américain, et donné son accord pour la signature du projet de loi de finance, permettant le déblocage de fonds publics, éloignant le spectre d'un nouveau shutdown au pire moment.

Côté valeurs, la star du jour est incontestablement la medtech Carmat, dont le titre s'est envolé de 37,79% en clôture en réaction à l'obtention du marquage CE pour le cœur artificiel développé par le groupe. Attendu depuis 10 ans, ce précieux sésame permettra à Carmat de commercialiser son dispositif à compter du printemps 2021 dans les pays de l'UE. Par ailleurs, Voltalia (+4,24% à 25,80 euros) a poursuivi son ascension, qui se chiffre à près de 32% depuis le début du mois.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de jeudi dans le vert, à l'image du Dow Jones (+0,23% à 30 199 points) ou du Nasdaq Composite (+0,26% à 12 804 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a terminé sur une note de quasi stabilité à 3 703 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.2150$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 48,30$.

À l'agenda statistique ce lundi, aucun chiffre macroéconomique d'importance majeure n'est à relever. Aucun chiffre macroéconomique d'importance majeure n'était par ailleurs à relever jeudi 24. Retrouvez ici l'ensemble des rendez-vous statistiques de la semaine.

A noter, pour les détenteurs de positions au RD: la liquidation mensuelle interviendra à la clôture de la séance du jour. Ce lundi 28 décembre marque donc le dernier jour de négociation des ordres SRD pour le mois en cours.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Après sa sortie par le bas d'un mince range le 21 décembre, dans un niveau de participation nourri, les forces se sont rapidement rééquilibrées, avec une reprise en main du camp acheteur en séance pour partie (mèche basse de la bougie remarquable) puis lors des deux séances consécutives. Mais les volumes s'effondrent désormais alors que les cours reviennent tester leur moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), positionnée à l'horizontale. Seul un dépassement franc de cette courbe de tendance avec fédération sectorielle et progression substantielle des volumes viendrait sonner le départ d'une nouvelle jambe haussière. En attendant, une reprise de souffle est l'option la plus probable.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 5620.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 5470.00 points relancerait la pression vendeuse.

Idée d'investissement avec Si vous souhaitez miser sur notre scénario, le Warrant Société Générale 29P9S est adapté.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 5620.00 / 5725.00 / 6000.00 Support(s) : 5470.00 / 5306.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime