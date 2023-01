CAC 40 : Baromètres d'activité PMI au menu ce mardi

(BFM Bourse) - Cette capacité à voir le verre à moitié plein prédomine toujours sur le CAC 40, qui est parvenu à grappiller hier 0,52% à 7 032, repassant au-dessus du seuil symbolique et psychologique des 7 000 points, sur fond d'espoir de voir la Fed devenir plus accommodante. Les opérateurs espèrent voir la Réserve fédérale américaine lever le pied sur ses taux lors de sa prochaine réunion alors que selon le Wall Street Journal, l'institution américaine prépare le terrain pour une hausse de 0,25 point et non de 0,5 point de ses taux directeurs à l'issue de sa réunion du 1er février.

"L’inflexion dans la hausse des taux semble se confirmer pour les membres du FOMC, malgré les sorties (sans surprise) de James Bullard et de Loretta Mester qui militent toujours pour des hausses plus marquées", constate Thomas Giudici, responsable de la gestion obligataire d'Auris Gestion.

Son de cloche différent de ce côté-ci de l'Atlantique, avec une déclaration jugée "hawkish" (restrictive, belliqueuse) d'un des membres de la Banque centrale européenne (BCE). Klaas Knot, gouverneur de la Banque des Pays-Bas et donc membre de facto du conseil des gouverneurs de la BCE, a affirmé samedi à la presse batave qu'il fallait attendre des hausses de 50 points de base (0,50 point de pourcentage) des taux directeurs de la banque centrale de la zone euro lors de ses deux prochaines réunions, en février et en mars. Ensuite "attendez-vous à ce que nous n'en ayons pas terminé d'ici là et que d'autres mesures suivent en mai et juin", a-t-il ajouté selon des propos relayés par l'agence Reuters.

"Plusieurs membres de la BCE, parmi les plus virulents, sont sortis du bois pour rappeler que le marché était encore trop complaisant avec les taux", a ajouté M Giudici.

Au chapitre statistique, l'indice des indicateurs avancés (Conference Board) a déçu, en s'enfonçant davantage, et en manquant les attentes, mettant le doute sur la capacité d'atterrissage "en douceur" (le fameux soft landing) de l'économie américaine.

Côté valeurs, Atos a terminé en hausse de 2%, alors que la société d’ingénierie Astek a déclaré au JDD son intérêt pour la division Evidian qu’Atos prévoit d’introduire en Bourse au second semestre 2023. Rémy Cointreau s'est apprécié de 2,8%, alors que Citi a révisé son conseil à l’achat sur le titre contre "neutre" précédemment. Unibail-Rodamco-Westfield et Icade terminent respectivement en hausse de 4,8% et 3% soutenus par Exane BNP Paribas qui est passé à "surperformance" contre "neutre" sur les deux dossiers.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont une nouvelle fois clôturé en territoire vert, à l'image du Dow Jones (+0,76% à 33 629 points) et du Nasdaq Composite (+2,01% à 11 364 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 1,19% à 4 019 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0890$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 81.60$.

A suivre en priorité à l'agenda macroéconomique ce mardi, les premières estimations (données flash) des indicateurs d'activités PMI. Les données synthétiques pour l'ensemble de la Zone Euro seront dévoilées à 10h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'indice phare tricolore a amorcé jeudi 19/01, sur bougie au corps rouge allongé, sans ombre, une légitime phase de correction, limitée en valeur absolue, au regard de l'avancée initiale depuis le début de l'année. L'amplitude de cette phase de prises de profits servira de cadre à une figure de consolidation à venir. On notera l'accroissement de l'écart, à ce stade, entre la moyenne mobile à 20 jours (en bleu foncé), et sa consoeur à 50 jours (en orange), à biais haussier marqué.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 7422.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 7000.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Neutre Résistance(s) : 7422.00 / 7740.00 Support(s) : 7000.00 / 6760.00

