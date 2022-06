CAC 40 : Aucune base d'appui solide

(BFM Bourse) - L'indice CAC 40 est parvenu à préserver quelques maigres 0,64% de gain à 6 086 points mardi, bien loin de ses points hauts de séance, l'ambiance ayant été alourdie par Wall Street avec des publications statistiques décevantes: l'indice manufacturier de la Fed de Richmond, mais surtout l'indice de confiance du consommateur américain (Conference Board). Le baromètre particulièrement surveillé dans les salles des marchés a davantage reculé que ne le laissait augurer le consensus. Il pointe désormais à 98,7, sous la barre symbolique des 100 points. Barre qui au demeurant constituait la mesure de départ à la création de l'indice en 1985.

"La confiance des consommateurs a chuté pour un deuxième mois consécutif en juin", a déclaré Lynn Franco, directrice principale des indicateurs économiques au Conference Board. "Alors que l'indice de la situation actuelle est resté relativement inchangé, l'indice des attentes a poursuivi sa récente trajectoire descendante, tombant à son point le plus bas en près d'une décennie. Les perspectives plus sombres des consommateurs ont été motivées par les préoccupations croissantes concernant l'inflation, en particulier la hausse des prix de l'essence et des denrées alimentaires. Les attentes sont maintenant tombées bien en dessous d'une lecture de 80, suggérant une croissance plus faible au second semestre 2022 ainsi qu'un risque croissant de récession d'ici la fin de l'année."

C'est toute l'ampleur et la durée de cette possible récession qui désormais va occuper les débats, dans un marché qui semble accepter ce scénario. Ou du moins de devoir composer avec. Thomas Giudici (AURIS Gestion) analyse la chose de la façon suivante: "Focalisés sur le risque inflationniste, les investisseurs considèrent désormais tout signe de baisse de la croissance comme une bonne nouvelle, quitte à passer par la case récession si tant est qu'elle reste mesurée. D'ailleurs, les membres du FOMC s'en cachent de moins en moins, tout comme la directrice du FMI qui s'est dite "consciente que la voie est étroite pour éviter une récession aux Etats-Unis"."

Principale information hier côté monétaire, publiée avant même l'intervention de Mme Lagarde: la Banque Centrale Européenne envisage un mécanisme de "stérilisation" de ses achats d'obligations d’États plus fragiles de la zone euro (pour éviter la fameuse fragmentation) en incitant les banques commerciales à placer en dépôt auprès d'elle davantage de liquidités (donc de retirer ces liquidités du système) via des taux bonifiés, selon l'agence Reuters citant deux sources.

Les modalités du nouvel outil "anti-fragmentation" seront annoncées lors de la prochaine réunion de politique monétaire du Conseil des gouverneurs, le 21 juillet. Selon des informations de Reuters publiées avant cette intervention de Christine Lagarde, la BCE pourrait retirer des liquidités du système bancaire afin de compenser les achats d'obligations souveraines (et limiter ainsi la masse monétaire en circulation pour faire baisser l'inflation).

Côté valeurs, Safran a terminé la journée en tête du CAC 40 avec un gain de 3,88% à 96,47 euros suivi de Renault (+2,35% à 25,865 euros) alors que certains actionnaires lors de l'AG de Nissan ont remis sur la table la question de la confidentialité de l'accord conclu lorsque le groupe français avait volé au secours du constructeur japonais. Toujours sur le secteur automobile au sens large, Valeo gagnait 4,04% à 20,08 euros après un contrat avec BMW pour la fourniture d'un système d'aide à la conduite tandis que Faurecia rebondissait de 3,39% à 20,74 euros. De son côté, Michelin limitait ses gains à 0,6%, tandis que le pneumaticien officialise, après maints autres sociétés occidentales, son retrait de Russie où il avait déjà suspendu tout activité industrielle depuis trois mois.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de mardi dans le rouge, plus ou moins vif. Si le Dow Jones a perdu 1,56% à 30 946 points, le Nasdaq Composite a fondu de près de 3% à 11 181 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est déprécié de 2,01% à 3 821 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0500$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 111,80$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce mercredi, la masse monétaire M3 en Zone Euro à 10h00, ainsi que les données finales du PIB américain au premier trimestre, à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les signaux vendeurs se sont multipliés depuis la combinaison de bougies en "étoile du soir" (27, 30 et 31 mai). Les ouvertures successivement en gap baissier des deux dernières séances de la semaine 23, puis de la première séance de la semaine 24, ont été accompagnées d'une mobilisation continue du camp vendeur en cours de séance et de clôture sur les points bas de séance. Le tout dans des volumes en nette hausse. La dynamique de la participation aura suivi celle des dégagements, alors même que le CAC aura réintégré la partie inférieure à une oblique baissière qui garde ses attributs de résistance.

Le tableau est sombre.

L'impossibilité de regagner rapidement les gaps évoqués, milite pour une poursuite du mouvement. Nous précisions en fin de semaine passée pour rappel: "La clôture du jour ce vendredi 17/06 par rapport au point bas de la semaine sera scrutée, car potentiellement riche d'enseignements." Force est de constater que les points bas hebdomadaires ont été touchés vendredi, dégradant la bougie hebdomadaire pour la deuxième fois consécutive.

Le rebond technique amorcé la semaine passée (S25) reste à ce stade anecdotique au regard des volumes de transactions l'accompagnant et au regard des pertes initiales.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6156.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6156.00 / 6602.00 Support(s) : 5860.00 / 5360.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime