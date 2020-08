CAC 40 : Au-dessus des 5 000 malgré des zones d'ombre

(BFM Bourse) - Le marché parisien a accéléré à la hausse mercredi, amplifiant ses gains au-dessus des 5 000 points, après avoir effacé sans difficulté mardi le gap baissier du 24 juillet. L'appui de Wall Street aura été déterminant, et ce en dépit de nombreuses interrogations, sur des sujets à très fort enjeu: capacité d'entente au Congrès sur un nouveau volet du plan de soutien, évolution de la pandémie et crédibilité de l'annonce russe de la découverte d'un vaccin anti Covid, guerre commerciale et numérique sino-américaine.

Un accord sur un plan d'aide supplémentaire aux Américains pourra être trouvé entre républicains et démocrates, si ces derniers se montrent "raisonnables", a assuré lundi le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, après deux semaines de vaines négociations. Le ministre a ajouté que cette option restait le "premier choix" de Donald Trump.

Pour rappel, face aux manques d'avancées dans les négociations entre Démocrates et Républicains sur le plan de relance aux États-Unis concernant de nouvelles mesures d'aide aux collectivités, entreprises et ménages frappés de plein fouet par les conséquences de la pandémie, Donald Trump a décidé de procéder au déblocage des fonds par décrets. Une situation délicate dans le sens où ce "contournement" du Congrès, en passant par des ordonnances, a toutes les chances d'être contesté par le Congrès, traditionnellement décisionnaire en matière budgétaire.

Au chapitre macroéconomique, les opérateurs continuaient de surfer sur l'indice ZEW allemand, publié la veille en très vive progression à 71.5, contre 59.3 le mois précédent. «Les espoirs d'une reprise économique rapide ont continué de croître, mais l'évaluation de la situation ne s'améliore que lentement», commente le président de ZEW, le professeur Achim Wambach. «Selon les évaluations des différents secteurs, les experts s'attendent à une reprise générale, en particulier dans les secteurs nationaux. Cependant, les attentes de bénéfices toujours très faibles pour le secteur bancaire et les assureurs pour les six prochains mois sont préoccupantes », souligne A. Wambach.

Outre Atlantique, les prix à la consommation, mesure phare de l'inflation outre Atlantique, ont progressé de 0.6% au mois de juillet, battant très largement la cible (0,3% pour l'assiette la plus large), selon le Bureau of Labor Statistics. Hors alimentation, énergie, alcool et tabac (éléments jugés volatils), l'indice a également progressé de 0.6%. Sur les douze derniers mois, l'indice progresse d'1%. Par ailleurs, les stocks de brut ont poursuivi leur contraction, battant même à cible.

Côté valeurs, le compartiment du luxe tirait son épingle du jeu. LVMH a gagné 2,22% à 391,20 euros, Hermès 1,94% à 704,60 euros tandis que Kering et L'Oréal ont avancé de 1,8% chacun. De l'autre côté du palmarès, les valeurs aéronautiques ont subi quelques prises de bénéfices au lendemain d'un net rebond (-2,73% à 103,50 euros pour Safran, -1,65% à 74,92 euros pour Airbus).

De l'autre côté de l'Atlantique, le directionnel de court terme a été conforté: le Dow Jones a gagné 1,05% à 27 976 points et le Nasdaq Composite a bondi de 2,13% à 11 012 points. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 1,40% à 3 380 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.1730$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 41.80$.

À l'agenda statistique ce jeudi, à suivre en priorité outre Atlantique, les inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage à 14h30, ainsi que les prix à l'import, à 14h30 également.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le comblement du gap baissier du 24 juillet a immédiatement été suivi, non pas d'un harami comme le suggérions, mais d'une extension haussière sur bougie au corps vert allongé, assorti d'une mèche haute. L'option d'une latéralisation au-dessus des 5 000 points aussi symbolique que technique, est désormais envisagée.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 5213.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 4770.00 points relancerait la pression vendeuse.

Idée d'investissement avec Si vous souhaitez miser sur notre scénario, le Warrant Société Générale 6608S est adapté.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 5213.00 / 5509.00 Support(s) : 4770.00 / 4691.00 / 4368.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime