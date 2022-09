CAC 40 : Atmosphère pesante

(BFM Bourse) - Dans de bonnes dispositions en toute première partie de séance, l'indice CAC 40 n'aura pas su transformer l'essai du rebond technique, en l'absence notamment d'un soutien suffisant de la part de Wall Street. Les perspectives de plus en plus nettes d'une entrée en récession de la Zone Euro dans les prochains mois pèsent sur les actions, Growth comme Value. L'indice phare parisien s'est contracté de 0,27% à 5 753 points hier lesté en particulier par Kering (-3,10% à 458,40 euros) et BNP (-2,38% à 45,11 euros).

Cette inversion de tendance est intervenue en toute fin de séance, alors que les tensions sur le front géopolitique sont montées d'un cran. Moscou a brandi de nouveau la menace de l'arme nucléaire pour défendre les territoires qu'elle occupe en Ukraine. Par ailleurs, trois grandes fuites dans les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique ont été recensées mardi par l'armée danoise.

Côté macroéconomie, peu de choses à se mettre sous la dent hier, en attendant les prix PCE américains et le PIB en données finales pour le deuxième trimestre, en dernière partie de semaine. A signaler la publication, au-delà des attentes, à 108, de l'indice de confiance des consommateurs (Conference Board).

"Lles banquiers centraux ont réaffirmé leur détermination à monter les taux pour rompre le cycle inflationniste. La Fed comme la BCE en font une priorité absolue, même si cela doit s’accompagner d’une récession, qui est jugée moins préoccupante qu’un risque d’hyper-inflation.", synthétisent les stratégistes du cabinet Leduc & associés.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de mardi en ordre dispersé, le Dow Jones se contractant de 0,43% à 29 134 points et le Nasdaq Composite parvenant à s'extirper en territoire positif (+0,25% à 10 829 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 0,21% à 3 647 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 0,9560$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 77.50$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce mercredi, outre Atlantique, la balance commerciale des biens à 14h30, les ventes de logements en cours à 16h00, et les stocks de brut à 16h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Les 6 000 points symboliques ont été rompus dans des conditions validantes de volumes et de volatilité, et la nouvelle zone de travail identifiée entre 5 785 et 6 000 points aura été traversée d'un seul trait la semaine passée. A ce stade, la possibilité d'une réaction technique va prendre corps. Il nous manquait la matérialisation des conditions de sa mise en place.

Nous évoquions lundi matin la possibilité d'une bougie en harami ou accélération baissière vive dès le début de séance. C'est en réalité en "marteau inversé" qui vient nous donner un signal de même nature. Malheureusement elle n'a pas été validée par la bougie suivante, rouge et sans aucune ombre basse. Seule la capacité à clôturer au dessus des points hauts du 26 septembre renforcerait l'idée du développement rapide d'un rebond technique.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est neutre sur l'indice CAC 40 à court terme.

On prendra soin de noter qu'un franchissement des 5858.00 points raviverait la tension à l'achat. Tandis qu'une rupture des 5360.00 points relancerait la pression vendeuse.

Le conseil CAC 40 Neutre Résistance(s) : 5858.00 / 6000.00 / 6364.00 Support(s) : 5360.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

