CAC 40 : Après les Minutes et l'emploi, l'inflation américaine sur le grill

(BFM Bourse) - L'ambiance est restée fraîche vendredi sur le marché parisien (-0,42% pour le CAC 40 à 7 219 points), au lendemain d'un reflux de 1,72% sous l'effet du caractère très offensif des Minutes de la Fed. Au final et sur l'ensemble de cette première semaine de l'année, l'indice phare affiche tout de même un gain de 0,93%.

Les marchés ont été surpris par la transcription des discussions alors tendues autour du calendrier de réduction du bilan, avec la publication des Minutes mercredi soir. Bastien Drut, Responsable de la Macro Stratégie Thématique chez CPR AM, synthétise: "Lors du FOMC de décembre, la Fed avait décidé d’accélérer le « tapering », c’est-à-dire de réduire un peu plus que prévu ses achats nets de titres (titres du Trésor et MBS), avec une fin des achats nets prévue pour mi-mars 2022. La question suivante au sujet du bilan de la Fed était de savoir si la taille de bilan allait rester stable quelques temps ou si elle serait réduite (quantitative tightening). Alors que Jerome Powell avait fait savoir que des réflexions étaient en cours sur le sujet, les minutes du FOMC de décembre indiquent que la réduction du bilan devrait en réalité arriver assez vite en 2022 : elle y est mentionnée des dizaines de fois !"

Pour Vincent Boy, analyste de marché IG France, "ce rapide changement de discours intervient alors que les chiffres de l’inflation continuent de grimper rapidement. Les données qui seront publiées mercredi avec les indices de prix à la consommation (IPC), pourraient faire ressortir une nouvelle accélération de la hausse des prix aux Etats-Unis. L’IPC annuel pour décembre est attendu à 7,0%, après 6,8% au mois de novembre et cela représenterait le plus haut niveau depuis janvier 1982."

Au chapitre statistique, les chiffres de l'inflation en Zone Euro sont ressortis en hausse supérieure aux attentes, à +2,6% en toutes premières estimations pour décembre, en rythme annualisé, hors alimentation, énergie, alcool et tabac (éléments volatils). Une hausse des prix qui atteint le seuil symbolique des 5% si l'on inclue dans le panier ces éléments...

Point d'orgue statistique vendredi, Le secteur privé (hors agriculture) a créé en décembre un peu moins de 200 000 postes, loin, très loin des attentes. En revanche, le taux de chômage pour sa part poursuit sa décrue, en passant sous la barre des 4% de la population active. Sur l'emploi privé, le NFP met en évidence la poursuite de la tendance à la hausse dans les loisirs et l'hôtellerie, dans les services aux professionnels et aux entreprises, dans l'industrie manufacturière, la construction, le transport et les entrepôts logistiques. La question est désormais celle de l'interprétation qu'en fera le marché en terme de tensions sur le marché de l'emploi. Tensions qui étaient à l'ordre du jour des Minutes publiées plus tôt dans la semaine, justement.

Côté valeurs, des dossiers de croissance comme Dassault Systèmes (-1,79% à 47,815 euros) ou Hermès (-3,82% à 1 447 points) ont pleinement participé à la baisse, tout comme des dossiers à réputation défensive, comme Pernod Ricard (-2,35% à 203,50 euros), ou EssilorLuxottica (-3,05% à 177,16 euros).

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé en territoire négatif la séance de vendredi, symboliquement pour le Dow Jones grâce aux bancaires (-0,01% à 36 231 points), plus significativement pour le Nasdaq Composite (-0,96% à 14 935 points), dans la lignée d'une semaine compliquée. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté de 0,41% à 4 677 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,1330$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 79,00$.

A suivre à l'agenda ce lundi, en priorité, l'indice Sentix de confiance des opérateurs en Zone Euro à 10h30 et le taux de chômage en Zone Euro à 11h00, attendu en légère baisse à 7,2% de la population active.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le trend de fond n'est pas menacé à ce stade, mais force est de constater que les pertes de Wall Street la semaine passée ont eu des répercussions à Paris, sous forme de profits ponctuelles et ciblées à Paris, prises de profits dont l'ampleur doit être envisagée à l'aune des avancées initiales, dossiers par dossiers. Nous restons tout de même largement au-dessus d'une oblique haussière et de la moyenne mobile à 100 jours (en orange), repères qui tendent progressivement à se confondre, et qui vont donc gagner en signification technique.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est positif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario haussier est valable tant que l'indice CAC 40 cote au dessus du support à 7000.00 points.

Le conseil CAC 40 Positif Résistance(s) : 7500.00 Support(s) : 7000.00 / 6784.00 / 6656.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime