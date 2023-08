CAC 40 : Août, un mois peu volatil ? Vrai ou Faux ?

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

Toujours au sein d'une figure de congestion en large diamant, le CAC 40 a perdu du terrain mardi, sous le poids de statistiques économiques très décevantes en Chine, et sous l'effet d'entraînement de Wall Street, à la peine après des commentaires d'un décideur de Fitch, interrogé sur la chaîne CNBC, sur la santé du secteur bancaire américain.

L'indice phare parisien a perdu 1,10% à 7 267 points, traçant une bougie en englobante baissière dans des volumes certes faibles, mais pas faméliques au regard de la date (15 août, au coeur des congés estivaux pour nombre d'intervenants, férié de surcroit).

Publiée dans nuit, la production industrielle chinoise n'aura progressé sur un an "que" de 3,7%, contre une cible - le consensus - à +4,3%. Déception franche également sur les ventes au détail, en hausse de 2,5% sur un an, largement à côté d'une cible à +4.2%. La conjoncture en Chine inquiète à tel point que la Banque Centrale a surpris les marchés en abaissant ses taux directeurs pour donner un peu de mou à la corde monétaire et soutenir l'activité économique.

Quant aux statistiques américaines du jour, elles surprennent agréablement sur la consommation qui rappelons-le, reste le moteur principal de la croissance outre Atlantique. Les ventes au détail outre Atlantique ont progressé d'1% au mois de juillet, hors automobile, là où les investisseurs voyaient une hausse bien plus contenue.

"La croissance continue à tenir et le consommateur, facteur clé dans l’économie américaine, tend à retrouver confiance. Seules ombres au tableau, le rebond des prix à la production de +0.3% pour le mois de juillet, contre +0,2% attendu, et qui pourrait venir contrarier le plan des investisseurs qui tablent sur une baisse des taux entre les réunions de mars 2024 et mai 2024, et la diminution du déficit de la balance commerciale, qui s’explique par la contraction de 1% des importations alimentée par le recul des composantes énergétiques et des biens d’équipement", pour l'équipe d'Auris Gestion.

En revanche, l'indice manufacturier Empire State vient de plonger à -19,0 points, confirmant sa très forte volatilité depuis la crise "Covid".

Les marchés font également face à une résurgence du risque géopolitique lié au conflit ukrainien. "Les marchés surveilleront la situation en mer noire, après le contrôle d’un cargo ukrainien par la Russie dimanche, qui a conduit ce dernier à faire feu, afin de forcer le bateau à s’arrêter et met un peu plus de pression sur cette voie indispensable au transport de matières premières dans la région", a commenté M Boy (IG France)

Côté valeurs, la totalité du CAC 40 a fini dans le rouge, mais avec des replis relativement modérés. Teleperformance, qui a signé la plus forte baisse de l'indice, n'a ainsi perdu "que" 2,4%. Très dépendants de l'actualité macroéconomique, et la Chine en particulier, une importante terre de croissance pour eux, les groupes de luxe ont subi des dégagements. L'Oréal a perdu 1,7%, malgré un relèvement de recommandation de la part de Bernstein à "surperformance". LVMH a abandonné 1,5%, Hermès 1%, Kering 1% également. Danone a reculé de 1,8% alors que Bernstein est passé de "performance de marché" à "sous-performance" sur l'action.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé la séance de mardi en territoire rouge, à l'image du Dow Jones (-1,02% à 34 946 points) et du Nasdaq Composite (-1,14% à 13 631 points). Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, s'est contracté de 1,16% à 4 437 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0910$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 80,60$.

A l'agenda ce mercredi, à suivre en priorité les toutes premières estimations du PIB trimestriel et la production industrielle en Zone Euro à 11h00, ainsi que outre Atlantique, les mises en chantier de logements et permis de construire à 14h30, le rapport fédéral sur l'industrie à 15h15 et les Minutes de la Fed à 20h00.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La sortie de figure de congestion le vendredi 21 juillet a été contrariée par deux fois, le 26 juillet, sur gap ample, et sur l'ensemble de la semaine passée, sur rupture de moyenne mobile courte. Le message haussier en a momentanément perdu son sens.

On surveillera toute formation (et confirmation en fin de séance) d'un gap baissier. Nous avons assisté mardi en clôture à la redite parfaite de la bougie du 02 août, soit un doji d'école à ombres allongées, marqueur d'indécision nerveuse en cœur de figure élargie de consolidation.

Jeudi 10 août, l'indice tricolore est venu se confronter à la borne haute d'un diamant plus large, dont la validité a été effectivement testée vendredi, et pleinement validée par la combinaison de bougie en englobante baissière du début de semaine 33. Une forte volatilité est attendue jusqu'à la fin du mois d'août, mois qui ne déroge pas historiquement à une tendance à la volatilité.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7500.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7500.00 / 7585.00 / 7740.00 Support(s) : 7250.00 / 7084.00 / 7015.00

