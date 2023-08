CAC 40 : Anxiété mêlée d'espoir à l'approche du colloque de Jackson Hole

(BFM Bourse) - Cet article, en accès libre, est produit par l'équipe de recherche en analyse et stratégie boursière de BFM Bourse. Pour ne manquer aucune opportunité, consultez l'intégralité des analyses et découvrez nos portefeuilles en accédant à notre espace Privilèges.

Le CAC 40 (+0,47% à proximité immédiate des 7 200 points) aura profité lundi d'un abaissement d'un taux directeur chinois pour repasser, timidement, dans de vert, dans des volumes très maigres.

Rappelons que la semaine passée aura été compliquée pour le CAC 40, qui a perdu 2,40% dans des volumes loin d'être faméliques, au regard de la période, le cœur du mois d'août, déserté par une grande frange d'opérateurs en congés estivaux. Avec un jour férié par dessus le marché (15 août, Assomption, non chômé à la Bourse de Paris). Les signes de fragilité de l'économie allemande, le ralentissement économique en Chine, et le secteur bancaire américain auront pesé. Et ce alors que les opérateurs actaient l'idée d'un maintien des taux fédéraux à un niveau élevé, en plateau, pendant de nombreux mois, après la publication des MInutes de la Fed.

"Ces inquiétudes ont pesé sur l'Europe qui accuse un recul de plus de 2%", relève Romane Ballin, gérante obligataire chez Auris Gestion, dans une note astucieusement intitulée "Cris de mouette, signe de tempête ?" "Le secteur du luxe a particulièrement été touché du fait de son exposition à la consommation chinoise ainsi que le secteur automobile suite à l'annonce d'une nouvelle baisse de prix de la part de Tesla en Chine. La situation en Allemagne reste préoccupante avec un sentiment économique toujours négatif et les Pays-Bas suivent son parcours en rentrant officiellement en récession à leur tour."

Un contexte sur les taux qui renforce l'attention que le marché portera au symposium de Jackson Hole, sorte de grande conférence de banquiers centraux organisée par la Réserve fédérale (Fed), à la fin de semaine dans le Wyoming. La prise de parole de son président, Jerome Powell, sera âprement scrutée, et le moindre de ses éléments de langage interprété...

Aucun chiffre statistique important, à même de faire décaler les cours en tous cas, ne figurait à l'agenda hier. Agenda qui se densifie ce mardi avec les ventes de logements anciens et l'indice manufacturier de la Fed de Richmond, simultanément à 16h00.. Demain seront publiées les premières estimations des indicateurs d'activité PMI. La composante industrielle allemande, à surveiller comme le lait sur le feu, est attendu à un triste 38.6 au sens du consensus de marché.

Côté valeurs, les cycliques se sont bien portées sur le CAC 40, où les deux constructeurs automobiles ont terminé en tête de l'indice (+1,8% pour Stellantis, +1,88% pour Renault). Eramet a gagné 2,97%. Le groupe de paiements Worldline a clôturé sur une baisse de 1,05% , alors que son comparable néerlandais Adyen n'en finit plus de s'effondrer à la Bourse d'Amsterdam, reculant de 8,6% lundi, après avoir perdu 3% vendredi et surtout 39% jeudi, à la suite de résultats semestriels inférieurs aux attentes. Enfin, Virbac a rendu près de 3%, pénalisé par un abaissement de recommandation de la part de Stifel d'"acheter" à "conserver".

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont terminé en ordre dispersé, le Dow Jones se contractant de 0,11% à 34 463 points et le Nasdaq Composite parvenant à gagner 1,56% à 13 497 points, profitant d'une très légère accalmie sur les rendements des obligations du Trésor américain à 10 ans. Le S&P500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a gagné 0,69% à quasiment 4 400 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 1,0920$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 80,80$.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Du 10 au 18 août, d'un trait, l'indice phare tricolore a fondu d'une borne à l'autre du vaste losange aplati (diamant) qui concentre ses oscillations nerveuses depuis le 24 mai, en rompant au passage la ligne d'encolure d'une figure chartiste baissière à 7 250 points. Une poursuite des oscillations au sein du diamant est envisagée. Toute sortie de ce dernier donnera un directionnel à condition que les volumes, et une fédération sectorielle, soient au rendez-vous...

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 7250.00 points.

Le conseil BFM Bourse CAC 40 Négatif Résistance(s) : 7250.00 / 7500.00 / 7585.00 Support(s) : 7084.00 / 7015.00 / 6885.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime