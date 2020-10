CAC 40 : Ambiance lourde avec l'espoir de plus en plus mince d'un compromis budgétaire

(BFM Bourse) - Après une séance particulièrement nerveuse lundi, marquée par une panne géante, prolongée par un bug après la séance, la suite de la semaine s'annonce lourde, avec dès ce mardi des repères américains invitant à la plus grande prudence.

Hier Wall Street a accéléré à la baisse en seconde partie de séance, accélération à l'aune de l'éloignement de la perspective de compromis sur un package "stimulus", c'est à dire l'enveloppe budgétaire que les ménages et les entreprises attendent, alors que Républicains et Démocrates ne parviennent pas à arrondir les angles, à moins de deux semaines désormais d'une présidentielle à l'issue incertaine. En somme, les incertitudes s'ajoutent aux incertitudes, que ce soit sur le plan budgétaire, le plan politique, mais aussi le plan sanitaire (évolution de la pandémie et recherche d'un vaccin).

Côté statistiques hier, l'essentiel des publications était déjà passé avant même l'ouverture des débats sur les actions, avec des chiffres chinois mi-figue, mi-raisin, plutôt rassurants sur l'emploi mais inquiétant sur la croissance. Le PIB a progressé de 4.9% comparé au troisième trimestre 2019, manquant des attentes bien plus optimistes (+5.5%), selon le Bureau National chinois de la statistique. Ce baromètre est particulièrement suivi en raison de son effet moteur sur l'économie mondiale.

Côté valeurs, nous nous garderons de commenter les variations de Vallourec, d'Air France ou d'Eiffage, dans l'attente de corrections avec des clôtures "réelles", après le bug rencontré par Euronext en post séance... Prenons Eiffage, que l'on aurait pu croire bénéficiaire d'une hausse supérieure à 10% lundi: la rubrique "Equities" d'Euronext livre ce matin avant l'ouverture une clôture non pas à 77,14 euros, mais à 71,68 euros, ce qui représente une performance journalière de 2,43%.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur actions ont clôturé en baisse significative lundi, à l'image du Dow Jones (-1,44% à 28 195 points) ou du Nasdaq Composite (-1,65% à 11 478 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 1,63% à 3 426 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.1710$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 40,80$.

À l'agenda statistique ce mardi, à suivre en priorité les mises en chantier de logements et permis de construire aux Etats-Unis à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

Le gap baissier du 21 septembre a été comblé dès le tout début de la semaine passée, avant engagement dans une latéralisation nerveuse sous les 5 000 points, puis deux séances au directionnel plus tranché. La formation d'un long biseau (wedge) au tournant du mois d'octobre se sera soldée par une sortie par le bas, pas encore pleinement validée. Dans tous les cas, sous les 5 000 points en données de clôture, la situation graphique de court terme reste préoccupante. Au-delà une zone de respiration, entre 5 000 et 5 130 points serait réintégrée.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 5000.00 points.

Idée d'investissement avec Si vous souhaitez miser sur notre scénario, le Warrant Société Générale 9K33S est adapté.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 5000.00 / 5132.00 / 5330.00 Support(s) : 4700.00 / 4575.00 / 4368.00

