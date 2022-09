CAC 40 : Ambiance brutalement refroidie

(BFM Bourse) - Le marché, qui s'attendait à une confirmation du ralentissement du rythme de hausse des prix outre Atlantique, a vu ses espoirs douchés avec la publication, très attendue hier, des indices des prix à la consommation. Le CAC 40, lesté par Wall Street, aura perdu 1,39% à 6 245 points, laissant pour cicatrice un corps de bougie noir particulièrement grand, recouvrant celui, blanc, de la veille. Le "retracement" de gain est violent. Les conséquences sont bien pires de l'autre côté de l'Atlantique, en particulier sur les dossiers de croissance. Le Nasdaq Composite a fondu de plus de 5%.

Les indices des prix à la consommation ont en effet cruellement de refroidi l'ambiance, infirmant l'idée d'un frein à la hausse des prix. En particulier, hors éléments volatils (alimentation et énergie), les prix ont progressé en août de 0,6%, soit 6,3% en rythme annuel.

De quoi "laisse[r] la Réserve fédérale (Fed) en état d'alerte pour le moment", pour les stratégistes de Pictet WM. "Une troisième hausse de 75 points de base du taux directeur est probable le 21 septembre, suivie de 50 points de base en novembre et de 25 points de base en décembre, ce qui porterait le taux final de la Fed à 4 % (contre [une] prévision précédente de 3,25 %)."

"Comme la croissance et l'emploi commencent à se détériorer d'ici la fin de l'année," Frédérik Ducrozet " pense que la Fed cessera de relever les taux en 2023, mais ne les baissera pas à nouveau."

Pour être complet sur le front statistique, les investisseurs ont composé mardi avec une poursuite de la baisse de l'indice ZEW, plus profondément que ne l'anticipaient les économistes et analystes interrogés. L'indice de confiance dans la première économie de la Zone Euro a fond uau plus bas depuis octobre 2008.

"Parallèlement à l'évaluation plus négative de la situation actuelle, les perspectives pour les six prochains mois se sont encore détériorées. La perspective de pénuries d'énergie en hiver a rendu les attentes encore plus négatives pour une grande partie de l'industrie allemande. De plus, la croissance en Chine est évaluée moins favorablement. Les derniers chiffres statistiques montrent déjà une baisse des commandes entrantes, de la production et des exportations", a commenté, sans ambiguïté, le président du ZEW, le professeur Achim Wambach.

Côté valeurs, la technologie aura particulièrement souffert à l'image de ses principaux représentants sur le compartiment A de la cote: Dassault Systèmes (-4,31% à 37,745 euros), Soitec (-6,21% à 140,45 euros) ou Atos (-7,31% à 9,11 euros). Thalès (+0,38%) faisait toutefois figure d'exception.

De l'autre côté de l'Atlantique, les principaux indices sur action ont subi des dégagements particulièrement appuyés, à l'image du Dow Jones (-3,94% à 31 104 points) et surtout du Nasdaq Composite (-5,16% à 11 633 points). Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a reculé de 4,32% à 3 932 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traitait à un niveau proche des 0,9995$. Le baril de WTI, l'un des baromètres de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 87,60$.

A suivre en priorité à l'agenda statistique ce mercredi, la production industrielle en Zone Euro à 11h00 et l'indice des prix à la production aux Etats-Unis à 14h30.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

L'ensemble des gains réalisés depuis l'ouverture de lundi ont été retracés mercredi, très vivement et dans des volumes comparables. L'élan haussier du rebond de contestation amorcé le 02 septembre est cassé, et l'effet d'aspiration du gap du 22 août ne se fait plus sentir. Attention, aucun garde-fou n'est identifiable jusque sur les 6 000 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6364.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6364.00 / 6550.00 Support(s) : 6000.00 / 5858.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime