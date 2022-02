Cac 40 : Dans le vert, un analyste ajuste son conseil

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Renault gagne plus de 2% à la bourse de Paris, soutenu par une analyse d'AlphaValue qui a relevé jeudi sa recommandation sur le titre, passant de 'achat' à 'accumuler', avec un objectif de cours rehaussé en parallèle de 39 à 46,5 euros.



Dans une note publiée dans la matinée, le bureau d'études évoque la possibilité d'un spectaculaire retour sur le devant de la scène du constructeur automobile français.



'Les déclarations faites par les membres de l'Alliance lors de la conférence de la semaine passée ont envoyé un signal fort montrant que les liens entre Renault et Nissan sont plus solides que jamais, avec comme socle commun leurs projets dans l'électrification', souligne le cabinet de recherche indépendant.



'Cette situation apporte des avantages certains pour Renault, puisque le recours croissant à des plateformes, composants et capacités de production en commun va permettre la réalisation d'économies d'échelle et d'améliorer les marges, tout en portant les objectifs financiers de moyen terme', ajoute-t-il.



D'après AlphaValue, le plan 'Renaulution' constitue tout simplement le projet le plus séduisant et le plus ambitieux présenté depuis des années par la firme.



Le Losange superforme ainsi les autres conducteurs européens puisque l'indice européen du secteur de l'automobile, le STOXX Europe 600 Automobiles & Parts, cède actuellement 0,1%.





