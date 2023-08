Atos : En plus de Casino, Daniel Kretinsky va aussi s'emparer de la branche historique d'Atos

(BFM Bourse) - L'entreprise de services numériques reprend des couleurs alors qu'elle a confirmé la cession de ses activités historiques à Daniel Kretinsky. A l'issue de cette opération, Atos prendra le nom d'Eviden.

Au pied du mur, Atos accélère sa mue entamée il y a un an. L'entreprise de services numériques qui a connu deux séances cauchemardesques après la publication de ses comptes semestriels, vient d'officialiser mardi son projet de cession de Tech Foundations, sa division regroupant ses activités historiques d'infogérance.

Et c'est le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, via son fonds d'investissement EP Equity Investment qui fera main basse sur cette division. Il s'était positionné depuis plusieurs mois pour racheter cette branche. Pour Atos, cette cession viendra muscler sa trésorerie qui s'est fortement dégradée. L'opération aura "un impact positif net" sur la trésorerie du groupe de 100 millions d'euros, et implique le transfert de 1,9 milliard d'euros d’engagements au bilan.

Cette cession valorise donc Tech Foundations 2 milliards d'euros, et doit être encore validée par les actionnaires lors d'une future assemblée générale extraordinaire. Selon le calendrier indicatif fourni par Atos, la cession de Tech Foundations "devrait être achevée au quatrième trimestre 2023 ou au premier trimestre 2024".

Atos n'avait pas fait mystère de son souhait de se délester de sa branche historique pour se concentrer sur ses activités nouvelles en forte croissance comme la cybersécurité, le big data et la transformation numérique.

Fin juin, Atos avait rejeté plusieurs offres indicatives pour Tech Foundations. Son président Bertrand Meunier avait alors précisé lors de l'assemblée générale du groupe que le conseil d'administration ne prendrait une décision au sujet de Tech Foundations que si elle était créatrice de valeur pour les actionnaires

Atos attendait donc le bon profil sur lequel s'appuyer pour mener à bien sa restructuration. "Cela créera de la valeur pour nos actionnaires en évitant le risque lié au redressement de [Tech Foundations] et à ses divers passifs et en recentrant le groupe sur Eviden et ses bonnes perspectives de croissance", a commenté le président du conseil d'administration d'Atos, Bertrand Meunier.

Une restructuration autour d'Eviden

En plus de cette cession, Atos compte en effet se restructurer autour de sa filiale Eviden, qui regroupe les métiers en croissance (transformation numérique, big data, cybersécurité, supercalculateurs) de l'entreprise française. Et pour pour marquer cette étape importante de cette transformation, Atos prendra donc le nom d'Eviden.

Cette restructuration va s'accompagner de plusieurs augmentations de capital d'un montant total de 900 millions d'euros destinées à renforcer la structure financière d'Eviden. La première levée de fonds d'un montant de 180 millions d'euros sera réservée à EP Equity Investment à un prix fixé de 20 euros par action. Daniel Kretinsky détiendra 7,5 % du capital à l'issue de cette première augmentation de capital.

Puis une seconde levée de fonds, d'un montant de 720 millions d'euros, sera cette fois-ci proposée à l'ensemble des actionnaires avec le détachement de droits préférentiels de souscription. Le holding de Daniel Kretinsky prévoit de participer à cette deuxième levée de fonds pour un montant d’environ 37,5 millions d’euros. Au total, il investira 217,5 millions d’euros dans ces multiples augmentations de capital.

Fimalac, la société de l'homme d'affaires Marc Ladreit de Lacharrière, déjà impliquée dans le sauvetage de Casino avec Daniel Kretinsky, va une nouvelle fois prêter main forte au milliardaire tchèque et prévoit de participer à ces diverses levées de fonds.

Du côté d'Eviden, en février, Airbus était sur les rangs pour entrer au capital de la branche cybersécurité d'Atos avant de se raviser un mois plus tard, jugeant "déraisonnable" le prix demandé par Atos. D'autant plus que l'avionneur n'était pas en conditions de contrôler cette division.

Avec ou sans Airbus, Eviden offre des perspectives prometteuses. Cette société espère voir son chiffre d'affaires progresser de 7% en moyenne par an entre 2022 et 2026 et dégager une marge opérationnelle d'environ 12% en 2026.

En Bourse, Atos reprend des couleurs à la suite de l'annonce de ce projet de vente de Tech Foundations. L'action rebondit de 11,40% vers 11h00 après avoir plongé de plus de 16% lundi, les investisseurs avaient continué à sanctionner lourdement la publication semestrielle du groupe dévoilée vendredi.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse