Atos : Atos discute d'une cession de ses activités historiques à Kretinsky, selon la presse

PARIS (Reuters) - Le groupe informatique Atos est en discussions avec l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky en vue d'une cession de ses activités historiques logées au sein de Tech Foundations, l'une des unités issue de la scission programmée du groupe, rapporte mercredi Le Monde.

"Selon nos informations, (la direction d'Atos, ndlr) discute en parallèle avec Daniel Kretinsky (actionnaire indirect du Monde), attiré pour sa part par les métiers historiques du groupe dans l’infogérance, logés dans une société baptisée "Tech Foundations", écrit le quotidien. "L’intérêt de l’homme d’affaires tchèque pour cette partie d’Atos avait été connu dès l’automne 2022".

Ni Atos ni Daniel Kretinsky n'ont souhaité commenter ces informations.

Atos a annoncé le mois dernier être entré dans une nouvelle phase de discussions non exclusives avec Airbus en vue de conclure un accord technologique de long terme et de céder à l'avionneur européen une participation minoritaire de 29,9% dans sa future branche d'activités digitales et de cybersécurité Evidian.

(Reportage Dominique Vidalon et Mathieu Rosemain, version française Matthieu Protard)

