Atos : La descente aux enfers d'Atos se poursuit en Bourse

(BFM Bourse) - L'entreprise de services numériques chute lourdement lundi après avoir déjà rendu plus de 22% vendredi, sévèrement punie après la publication de ses comptes du premier semestre.

Atos boit le calice jusqu'à la lie. L'entreprise de services numériques perd encore plus de 16% lundi vers 14h30, après déjà avoir lâché plus de 22% vendredi à la clôture. Les investisseurs continuent donc à sanctionner lourdement les derniers résultats d'Atos dans des volumes très nourris puisque plus de 5% du capital d'Atos a été échangé depuis l'ouverture ce lundi.

Atos ne vaut plus que 9,47 euros ce lundi après-midi, après être même retombé à un plus bas annuel à 9,174 euros à l'heure du déjeuner. En l'espace de deux jours, l'entreprise de services numériques a donc effacé 35% de sa valeur en Bourse dans cette déroute boursière alors que le titre évoluait non loin des 15 euros (14,58 euros) à la veille de cette publication. Le dossier a ainsi consumé une bonne partie de sa hausse réalisée sur l'année 2023.

Pourtant, les comptes présentés par la société ne recèlent rien de très alarmant. Elle avait même créé la surprise du côté de sa rentabilité. Entre janvier et juin, la marge opérationnelle a été multipliée par plus de trois à 212 millions d'euros pour un taux correspondant de 3,8%.

Un élément du compte de résultat explique en partie cette sanction boursière. La perte nette de 600 millions d'euros s'est un peu creusée par rapport à la même période de 2022 (503 millions d'euros).

Une déception qui se paye...cash

Mais c'est sur la génération de cash que le bât blesse vraiment. Sur les six premiers mois de l'année, le flux de trésorerie libre a été négatif, à hauteur de 969 millions d'euros, contre -555 millions d'euros au premier semestre. Or le consensus attendait un décaissement de 680 millions d'euros. La dette nette a en conséquence augmenté à 2,32 milliards d'euros à fin juin contre 1,8 milliard un an auparavant.

Commentant la réaction boursière de vendredi, un analyste parisien avait fait preuve de nuance. "Franchement le marché est dur car il fallait s'attendre à cet impact sur le cash, qui aurait pu être anticipé à la lecture des comptes 2022. Et dans le même temps les comptes sont plutôt bons et il y a un même un relèvement d'objectif de croissance. La nouvelle direction du groupe (depuis l'été 2022, NDLR) fait du bon travail au sein d'une société dans une situation compliquée", avait-il confié à BFM Bourse.

Atos a en effet relevé sa prévision de croissance pour 2023, tablant désormais sur une variation comparable comprise entre 0% et 2%, contre une fourchette de -1% à +1% auparavant. La société vise une marge opérationnelle pour 2023 entre 4% et 5%. Au sujet du cash, le groupe s'attend à ce qu'il soit similaire sur l'ensemble de l'année à celui du premier semestre. Ce qui signifie qu'Atos vise l'équilibre sur le deuxième semestre. Mais le marché, lui, a fait fi des perspectives encourageantes annoncées par Atos, s'attardant encore sur sa forte consommation de trésorerie du premier semestre.

Sabrina Sadgui - ©2023 BFM Bourse