Atos : L'entreprise de services numériques Atos discute avec Airbus pour lui céder 30% de sa filiale Evidian

(BFM Bourse) - Atos a ouvert une phase de discussions avec le groupe aéronautique en vue de lui céder 30% de cette société qu'il compte introduire en Bourse.

Les prétendants ne manquaient pas, mais Atos a choisi Airbus comme chevalier blanc. L'entreprise de services numériques a annoncé ce jeudi qu'elle avait reçu une offre du groupe aéronautique pour prendre une participation de 29,9% dans Evidian.

Cette société regroupera les activités d'Atos dans la transformation numérique, la cybersécurité et les supercalculateurs, avec une introduction en Bourse prévue sur le second semestre 2023, en distribuant 70% du capital aux actionnaires. Atos sera, de son côté, recentré sur son périmètre historique comprenant notamment les activités d'infogérance.

A la suite de cette marque d'intérêt, Atos a décidé de poursuivre les discussions avec Airbus afin de mener un processus de 'due diligence' [un audit avant une transaction, NDLR] et de négocier des conditions mutuellement satisfaisantes" en vue de cette cession de 29,9% dans Evidian.

"Atos ne prévoit pas d'accorder une exclusivité à Airbus, et aucune certitude ne peut être apportée quant à l’issue des négociations et à la conclusion d'un ensemble d'accords définitifs entre les parties. Atos confirme son engagement à examiner les marques d'intérêt reçues de partenaires à même de soutenir un projet financier et industriel majeur", a par ailleurs prévenu la société.

Des perspectives prometteuses

Atos estime toutefois qu'avoir Airbus comme actionnaire de référence permettrait de se renforcer dans le cloud et l'"advanced computing" (calcul avancé).

"De plus, la combinaison des capacités d'Airbus avec la position de leader mondial d'Evidian en matière de services de sécurité managés et de supercalculateurs permettrait de créer un acteur européen de premier plan dans le domaine de la cybersécurité et dans la digitalisation du secteur de la défense, de la sécurité publique et des infrastructures nationales critiques", fait valoir la société.

De son côté, le président exécutif d'Airbus, Guillaume Faury, a expliqué, lors de la conférence de presse présentant les résultats annuels du groupe aéronautique, qu'il voyait "beaucoup de complémentarités et de synergies" avec Evidian car l'aéronautique va devenir de plus en plus riche en données et en solutions de cloud (informatique dématérialisée).

L'annonce de ces discussions avec Airbus fait bondir le titre Atos de 8,4% en début de séance à la Bourse de Paris.

Evidian offre des perspectives attrayantes. Contrairement au périmètre historique d'Atos, qui est en décroissance, cette société doit voir son chiffre d'affaires progresser de 8% à 10% par an entre 2021 et 2026 et affichait une marge opérationnelle proche de 8% en 2021.

Ce qui explique que plusieurs sociétés ont lorgné cette future entreprise. Le groupe d'ingénierie français Astek avait fait part de son intérêt dans la presse. Atos avait aussi rejeté en septembre une offre de rachat d'Evidian pour une valeur d'entreprise de 4,2 milliards d'euros émanant du groupe Onepoint. Le nom d'Orange avait aussi été cité à plusieurs reprises.

Julien Marion - ©2023 BFM Bourse