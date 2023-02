Air liquide : Réseau de stations hydrogène avec TotalEnergies

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le spécialiste des gaz pour l'industrie et la santé Air Liquide a annoncé jeudi qu'il allait s'associer à TotalEnergies en vue de développer un réseau de stations hydrogène pour les poids lourds en Europe.



Dans un communiqué commun, les deux partenaires expliquent qu'ils ont prévu de créer une coentreprise détenue à parts égales, avec l'objectif de déployer au cours des prochaines années plus de 100 stations hydrogène sur les grands axes routiers en France, au Benelux et en Allemagne.



Ces stations, exploitées sous la marque TotalEnergies, seront situées notamment sur des grands corridors stratégiques.



Les deux groupes prévoient de procéder à la constitution de leur coentreprise courant 2023, sous réserve de la finalisation de la documentation contractuelle appropriée et de l'obtention des autorisations réglementaires.



