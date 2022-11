Air liquide : Projet d'hydrogène renouvelable à Grandpuits

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air Liquide et TotalEnergies annoncent un contrat de long terme, dans le contexte de la reconversion en bioraffinerie du site de Grandpuits de TotalEnergies, pour produire et valoriser de l'hydrogène renouvelable et bas carbone.



Dans ce cadre, TotalEnergies s'engage à acheter l'hydrogène produit pour les besoins de la plateforme, et Air Liquide va investir plus de 130 millions d'euros pour construire et exploiter une nouvelle unité de production d'hydrogène.



Cette unité utilisera en partie des biogaz issus de la bioraffinerie de TotalEnergies et sera équipée de la technologie de captage de CO2 Cryocap d'Air Liquide, permettant d'éviter l'émission de 150.000 tonnes de CO2 par an par rapport aux procédés existants.



