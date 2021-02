Air liquide : Nouvel investissement pour BOE en Chine

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air Liquide China annonce qu'il construira de nouvelles capacités de production de gaz industriels à Manyang City, dans la province du Sichuan, et dans la mégapole de Chongqing, des capacités qui devraient être opérationnelles en 2021.



Ces nouvelles capacités fourniront BOE, fabricant d'écrans plats et spécialiste de l'Internet des Objets, dans le cadre d'un accord de fourniture à long-terme. Depuis 2017, l'investissement total d'Air Liquide pour BOE s'élève à plus de 100 millions d'euros.



Utilisant ses technologies les plus avancées, ces capacités de production d'azote économes en énergie auront une consommation d'électricité inférieure de 10% aux installations précédentes, évitant l'émission de plus de 8000 tonnes de CO2 par an.



