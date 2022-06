Air liquide : Création d'une coentreprise avec Siemens Energy

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air Liquide et Siemens Energy annoncent la création d'une coentreprise, qu'ils détiendront respectivement à hauteur de 25,1% et 74,9%, dédiée à la production en série en Europe d'électrolyseurs hydrogène renouvelable de taille industrielle.



Le siège de cette coentreprise et son usine de production de modules d'électrolyse seront implantés à Berlin. L'entrée en production est prévue au second semestre 2023, avec une montée en puissance vers une capacité annuelle de trois gigawatts d'ici 2025.



Cette coentreprise, dont la création reste soumise à l'approbation des autorités compétentes, fournira aux deux groupes des modules pour répondre aux besoins de leurs portefeuilles de clients respectifs et pour servir un marché en pleine expansion.



En outre, dans le cadre de ce partenariat, Air Liquide et Siemens Energy ont convenu d'affecter des ressources de R&D spécifiques à l'appui du co-développement de la prochaine génération de technologies d'électrolyseurs.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.