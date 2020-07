Air liquide : Contrat en électricité renouvelable en Espagne

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Air Liquide a signé un contrat d'achat à long terme pour se fournir en électricité renouvelable à hauteur de 15% de la consommation actuelle de ses activités en Espagne.



Le groupe souhaite accroître de près de 70% ses achats d'électricité renouvelable à horizon 2025 (en comparaison de 2015).



Grâce à cet accord de long terme d'une durée de 10 ans, Air Liquide pourra recourir à des sources d'énergie renouvelables pour fournir certains de ses actifs de production de gaz industriels et médicaux en Espagne.



La ferme éolienne qui fournira Air Liquide en électricité renouvelable, pour l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 15 000 foyers, est en cours de développement en Andalousie et devrait être opérationnelle en 2021.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur AIR LIQUIDE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok