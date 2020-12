Air liquide : Contrat avec ASDA au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - ASDA, entreprise de grande distribution au Royaume-Uni, a confié à Air Liquide l'installation et l'exploitation de six stations de distribution de biométhane (bio-GNV) pour le ravitaillement des camions sur ses sites.



Le groupe de distribution britannique ASDA mettra en circulation en 2021 plus de 300 nouveaux camions alimentés au bio-GNV (Gaz Naturel pour Véhicules) afin de réduire l'impact environnemental de ses activités de transport.



Air Liquide installera et exploitera des stations de biométhane dans 6 des 15 sites du distributeur. Ces stations permettront de ravitailler les camions d'ASDA, ainsi que ceux de certains partenaires.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

