Air france-klm : Pourquoi, malgré des résultats de haut vol, Air France-KLM chute à la Bourse de Paris

(BFM Bourse) - Le groupe de transport aérien franco-néerlandais a dépassé toutes les attentes au troisième trimestre. Mais son action plonge, alors que la société a légèrement abaissé sa prévision de capacités pour la fin de l’année.

Air France-KLM a tenu toutes ses promesses sur la saison estivale. Le groupe de transport franco aérien a vu ses résultats bondir sur la période allant de juillet à septembre, bénéficiant de la forte demande des touristes. Ces derniers ont pu enfin assouvir leurs envies de voyage réfrénées depuis deux années en raison de la crise sanitaire.

Le chiffre d’affaires du groupe dirigé par Ben Smith a progressé de plus de 70% sur un an pour s’établir à 8,11 milliards d’euros, dépassant celui de la même période de 2019, malgré des capacités de vol – mesurée en siège kilomètres offerts (SKO) - inférieures de 11% sur la période à celle de 2019.

"Grâce à une solide préparation et à notre approche agile en matière de capacités, Air France-KLM a pu tirer le meilleur parti de la forte demande de voyages ce trimestre. Bien que la situation reste insatisfaisante dans certains aéroports clés, impactant notamment KLM à son hub d'Amsterdam Schiphol, nous avons constaté des progrès significatifs après les difficultés opérationnelles plus tôt dans l'année", a expliqué Ben Smith, le directeur général du groupe, cité dans un communiqué.

"Une forte performance"

Le résultat d’exploitation a été multiplié par près de huit à 1,02 milliard d’euros, dépassant de loin le consensus des analystes, qui s’établissait à 844 millions d’euros. Le bénéfice net s’est établi à 460 millions d’euros à comparer avec une perte de 193 millions d’euros au troisième trimestre 2021.

Les analystes saluent cette publication. UBS évoque une "forte performance opérationnelle" tandis que Stifel note de son côté que la génération de trésorerie a dépasse ses attentes, à 290 millions d’euros sur le trimestre contre 255 millions anticipés.

Néanmoins, l’action du groupe chute à la Bourse de Paris. Air France-KLM plonge ainsi de 12,3% à 1,385 euro, accusant la plus forte baisse du SBF 120, vers 12h10.

"Le cours d’Air France-KLM avait beaucoup progressé à la suite des relèvements d’objectifs d’IAG [la maison-mère de British Airways et Iberia] et de Lufthansa. Le marché avait donc besoin d’une bonne nouvelle sur les perspectives du groupe. Or Air France-KLM a abaissé sa perspective de capacité pour le quatrième trimestre", souligne Yi Zhong, analyste au sein du bureau d’études indépendant AlphaValue.

Air France-KLM a ainsi indiqué tabler sur des capacités pour le quatrième trimestre représentant 85% de celle de la même période de 2019, contre une précédente fourchette comprise entre 85% et 90%. Or, ce même vendredi, IAG a relevé sa cible, anticipant un taux de 87% contre 85% précédemment.

Des fonds propres négatifs à restaurer

Air France-KLM a également annoncé anticiper un résultat d’exploitation d’au moins 900 millions d’euros sur l’ensemble de 2022. Sachant que ce résultat atteint 1,06 milliard d’euros sur les neuf premiers mois de l’année, le groupe n’exclut donc pas la possibilité d’accuser une perte opérationnelle au dernier trimestre.

Ainsi, les excellents résultats ne suffisent pas à empêcher les investisseurs de prendre ses bénéfices sur le titre. "Le marché ne regarde que le futur alors qu’Air France-KLM échoue à justifier l’attente élevée du marché. Donc le cours de Bourse retourne à un niveau plus raisonnable", constate Yi Zhong.

Un analyste basé à Londres, lui, évoque son incompréhension. "Honnêtement rien ne justifie la chute du titre, la direction fait très bien le travail. Certes, il existe des craintes sur la demande voyage au vu du contexte macroéconomique, mais jusqu'à présent le message de toute les compagnies est rassurant", développe-t-il.

"Bien que l'entreprise se porte bien sur le plan opérationnel, nous continuons à penser que, compte tenu de la détérioration des fondamentaux du marché l'année prochaine, le déficit de capitaux propres de - 2,8 milliards d'euros n'est pas une position bilancielle confortable", pointe de son côté Stifel.

Air France-KLM a récemment renforcé ses capitaux propres, en bouclant au printemps une augmentation de capital. La dette du groupe s’élève toutefois toujours à un peu moins de 6 milliards d’euros.

Pour combler les fonds propres négatifs, la société va mettre en place des projets de levées de quasi-fonds propres, c’est-à-dire de la dette hybride, et va également puiser dans ses futurs profits. Le groupe a donc encore du chemin à parcourir. Mais ses dernières publications ont démontré sa capacité à saisir la demande en plein vol pour délivrer de solides résultats financiers.

Julien Marion - ©2022 BFM Bourse