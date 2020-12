Voici les meilleures performances des actions de la Bourse de Paris en 2020

(BFM Bourse) - L'indice phare de la Bourse de Paris, le CAC 40, n'a finalement essuyé qu'un repli annuel de 7,14% en 2020. En hausse pour la... huitième année d'affilée, Hermès a signé la plus forte progression (+32%). Mais le segment de mid et small caps s'est montré encore plus dynamique. La plus impressionnante progression est celle de Novacyt : près de 5700% !

Dans le rouge, quel que soit le critère retenu. Dans sa version de base, c'est-à-dire en indice de prix, le CAC 40 a reculé de 7,14% en 2020. Ses variantes en version d'indice de rendement, le CAC 40 NR (supposant le réinvestissement des dividendes perçus, nets d'impôt, soit la version la plus proche du Dax allemand) et le CAC 40 GR (dividendes bruts réinvestis) se replient de 5,57% et 4,96% respectivement.

Valeur par valeur, les variations des quarante actions qui composent le principal baromètre du marché français sont les suivantes :

L'indice large SBF 120, dont l'échantillon comprend 80 valeurs moyennes en plus de celles retenues dans le CAC 40, fait légèrement mieux avec un repli de 6,57% (et même -4,49% dividendes bruts réinvestis).

Et la surperformance s'accélère encore si l'on ne considère que les valeurs du CAC Small. Cet échantillon comprend des valeurs moyennes -la plus grosse, Altarea, pèse tout de même près de 2,5 milliards d'euros- à très petites (parfois jusqu'à moins d'une dizaine de millions d'euros de capitalisation ). Et ces valeurs ont dans l'ensemble enregistré... un gain en 2020: +7,21%, soit +9,03% dividendes bruts réinvestis. Parmi elles, Showroomprivé : le spécialiste de la vente évènementielle a profité d'un contexte de crise sanitaire porteur pour le commerce en ligne et bondi de 333%. Le groupe rhodanien Navya s'est aussi distingué. Après deux années difficiles en Bourse, le spécialiste des systèmes de conduite autonomes a enfin pu accélérer le déploiement de sa technologie, comme l'a détaillé son nouveau président Étienne Hermite dans un entretien à BFM Bourse. Le titre a donc fortement rebondi (+289%). En hausse de 265%, AB Science a signé la meilleure performance annuelle de son histoire, confirmant largement le retour en grâce qui avait débuté en 2019 avec un gain de 55%. La biotech a bénéficié de cette revalorisation grâce à une succession de succès cliniques autour de sa molécule phare, le masitinib. Un traitement expérimental qui agit sur la régulation du système immunitaire ce qui permet d'envisager à la fois une utilisation dans des maladies inflammatoires et dans des indications de cancers.

En dehors de ces indices, quelques valeurs ont fait encore mieux puisque la plus forte progression de l'ensemble du marché (hors Euronext Access, l'ancien marché libre) est de.. 5.699% pour Novacyt, société de diagnostic in vitro qui avait eu la bonne intuition de miser sur les tests PCR il y a quelques années. La demande des gouvernements pour les tests de détection du coronavirus a dopé son carnet de commandes, et son cours de Bourse. Grâce à l'accent mis par la Commission européenne sur l'hydrogène, considérée comme une industrie d'avenir en regard de l'impératif de la transition énergétique (lorsque l'hydrogène est produit "proprement" c'est-à-dire par électrolyse de l'eau alimenté par une électricité décarbonée par exemple nucléaire ou photovoltaïque) McPhy Energy a décollé de 824%. La pépite tricolore des équipements de production et distribution d’hydrogène -originaire du Vercors et toujours installé dans la petite commune de la Motte-Fanjas- a vu cette année les contrats s'empiler et réussi une levée de fonds de 180 millions d'euros, un montant peu commun en France. The Blockchain Group a signé la troisième meilleure performance de 2020 : +632% dans un contexte porteur pour les crypto-actifs.

Soit très loin des meilleures performances du CAC 40 en 2020, avec Hermès (+32,03%), suivi de Schneider Electric (+29,29%) et de STMicroelectronics (+26,32%).