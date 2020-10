Mcphy energy : Le spécialiste français des stations à hydrogène McPhy change de braquet

(BFM Bourse) - Grâce à une considérable levée de fonds -largement sursouscrite- et à deux nouveaux partenariats stratégiques, la pépite rhônalpine de l'hydrogène McPhy acquiert une nouvelle dimension.

Un scénario à l'américaine, dans le bon sens du terme, avec dans le rôle principal McPhy Energy, spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène établi au coeur du Vercors. C'est un scénario auquel on assiste trop rarement en France, où on ne compte plus les sociétés positionnées sur une technologie d'avenir en plein essor, mais qui ne parviennent pas à obtenir les financements nécessaires pour la déployer largement - là où des entreprises US seraient en mesure de mobiliser des montants incomparables grâce à un écosystème beaucoup plus propice au "scale up", la capacité de déploiement à grande échelle de l'innovation. Avec une nouvelle levée de fonds de 180 millions d'euros bouclée en quelques heures auprès d'un groupe d'investisseurs stratégiques, dont l'américain Chart Industries et TechnipFMC, McPhy fait ainsi figure de modèle, dans la lignée d'un parcours boursier impressionnant depuis le début de l'année.

L'entreprise fondée en 2008 par Philippe Mauberger (aujourd'hui président du groupe) avec une équipe issue du CNRS, a annoncé mercredi avant Bourse avoir bouclé l'augmentation de capital annoncée la veille au soir. Ouverte à certains investisseurs stratégiques, l'opération a été plusieurs fois sursouscrite, et permis à McPhy de lever un total de 180 millions d'euros - 20% de plus que le montant de 150 millions recherché initialement. Le prix de souscription était de 23,50 euros par action, représentant une décote de 8,56% par rapport au dernier cours de clôture.

Des géants de l'énergie actionnaires de McPhy

Comme indiqué au préalable, le groupe américain Chart Industries (un des principaux fabricants d’équipements destinés aux marchés de l’énergie et des gaz industriels) a fait son entrée au capital en souscrivant à hauteur de 30 millions d'euros, et Technip Energie, filiale de TechnipFMC, pour 15 millions d'euros. Déjà actionnaires, EDF Pulse Croissance Holding a remis 6 millions d'euros au pot, et le Fonds Ecotechnologies, géré par Bpifrance Investissement, 8 millions d'euros.

Complétant l'opération, des investisseurs institutionnels ont apporté 121 millions d'euros au total. Les fonds levés serviront principalement à financer au cours des quatre prochaines années l’accélération du changement d’échelle des capacités de production de McPhy, les dépenses de R&D en mettant l’accent sur le développement d’électrolyseurs de très grande capacité pour cibler les projets de grande envergure (plus de 100 MW) et les stations hydrogène de très grande capacité (plus de 2 tonnes par jour) mais aussi les dépenses de vente et de marketing, afin d’accélérer la montée en puissance commerciale à l’échelle internationale, et l'augmentation des embauches.

"Nous tenons à remercier tous les investisseurs, historiques et nouveaux, qui ont contribué au remarquable succès de cette augmentation de capital qui est la plus importante à ce jour pour McPhy. Grâce au soutien de nos nouveaux partenaires stratégiques, Chart Industries et Technip Energies, de nos actionnaires stratégiques historiques EDF Pulse Croissance Holding et le Fonds Ecotechnologies, ainsi que de tous les investisseurs institutionnels existants et nouveaux, McPhy est maintenant idéalement positionné pour développer ses capacités industrielles, tant d’un point de vue opérationnel que financier", a déclaré le directeur général, Laurent Carme.

En parallèle, McPhy Energy a signé avec Chart et Technip Energies des protocoles mettant en place un cadre de collaboration dans le but d’ouvrir de nouvelles opportunités commerciales au niveau mondial dans les nombreux domaines d’application de l’hydrogène

Le protocole d’accord entre McPhy et Chart Industries fixe le cadre d’une collaboration commerciale afin de stimuler une nouvelle demande d’hydrogène pour les équipements et solutions de McPhy et Chart à l’échelle mondiale, en identifiant de nouveaux clients et projets. Chart et McPhy travailleront également à l’étude des possibilités d’extension des projets de production, de stockage, de transport et de recharge sur tous les marchés. Chart Industries a également l’intention de soutenir financièrement la collaboration et le partenariat conjoint au-delà de l’investissement stratégique qui vient d'être réalisé.

Avec Technip Energies, l'objectif est d'oeuvrer conjointement à la fabrication et la commercialisation de systèmes de production d’hydrogène par électrolyse pour l’industrie lourde, le stockage des énergies renouvelables et la mobilité et de systèmes de distribution d’hydrogène pour les grands projets de mobilité. A travers ce protocole d’accord, McPhy et Technip Energies aborderont ensemble les opportunités commerciales, travailleront à l’intégration de leurs offres respectives et travailleront conjointement à la recherche et au développement de la technologie de l’hydrogène.

"Nos nouveaux partenariats stratégiques, avec deux leaders mondiaux dans leur domaine, apportent à McPhy d’importantes possibilités de complémentarité, une exposition internationale accrue et la capacité de cibler des projets de grande envergure. Le groupe est, plus que jamais, bien positionné pour monter en puissance, et prêt à répondre aux besoins croissants de décarbonation dans les domaines de l’industrie, de la mobilité et de l’énergie. Nous avons l’ambition de devenir un acteur de premier plan dans l’industrie de l’hydrogène zéro-carbone", a ajouté Laurent Carme.

Un accès au marché américain

Jillian Evanko, la patronne de Chart, devrait entrer au conseil d'administration du groupe, de même qu'un représentant non encore désigné de Technip, à l'occasion de la prochaine assemblée générale.

Au yeux de Bryan Garnier (par ailleurs principale banque chargée de l'opération), l'augmentation de capital et les deux partenariats stratégiques permettent à McPhy de changer de braquet. L'accord avec Chart Industries va faciliter le volet industrialisation, le stockage liquide et surtout l'accès au marché américain, tandis que Technip va partager son expertise en matière d'ingénierie des équipements de production et sa connaissance des marchés de la chimie et de l'énergie. Au vu de l'opération, le bureau d'études relève son objectif de 26,50 à 30 euros, et réitère son conseil d'achat.

En Bourse, l'action accusait un repli de 3,50% (proportionnellement moins important que l'effet mécaniquement dilutif de l'opération) à 24,80 euros.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse