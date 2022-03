Quelles sont les entreprises cotées en Bourse dans la région de Nantes?

(BFM Bourse) - Avec le localisateur des entreprises cotées en France, une exclusivité de BFM Bourse, découvrez ces sociétés de Nantes et sa région au capital desquelles il est possible d'investir via la Bourse.

Après Lille, Lyon, Marseille et Toulouse, BFM Business poursuit le "Tour de France de la reprise" dédié à la relance économique des territoires français et fait étape ce mercredi à Nantes. Le leader de l'actualité économique et financière délocalise son antenne depuis un plateau installé à la CCI de Nantes Saint-Nazaire... À cette occasion, grâce notre outil exclusif de localisateur des sociétés cotées, BFM Bourse vous propose de découvrir les principales entreprises de Loire-Atlantique.

Tournée vers le large d'un côté, de l'autre connectée au cœur du pays via la Loire, l'économie du département s'est constituée à partir de ses ressources naturelles et des échanges commerciaux facilitées par ses capacités portuaires (Donges, Nantes, Saint-Nazaire). Successivement lié à l'industrie lourde puis à l'agroalimentaire et aux services, le département, servi par une démographie particulièrement dynamique, a également su prendre le virage des nouvelles technologies et les sciences de la vie.

Agripower (Carquefou): Acteur de la transition énergétique, le groupe est l'un des principaux acteurs du marché de la méthanisation en France, encore très peu développé relativement à l'Allemagne notamment. La société assure la conception, l'installation et la maintenance d'unités de méthanisation à la ferme, permettant de transformer le lisier des troupeaux en gaz naturel biosourcé. Agripower conçoit également des unités plus grandes (jusqu'à une puissance équivalent à 2 mégawatts) pour le compte de groupements d'agriculteurs, d'industriels de l'agro-alimentaire ou de collectivités

Lacroix Group (Saint-Herblain): Connu à l'origine pour ses équipements de signalisation et de gestion de la voirie, tels que des feux tricolores, le groupe a aujourd'hui largement étendu la palette de ses activités, sa branche électronique étant aujourd'hui le principal contributeur à ses revenus. Fortement ancré dans le terroir des Pays de la Loire, le groupe s'apprête à installer un important pôle de sous-traitance à Beaupréau dans le département voisin de la Mayenne.

Largo (Sainte-Lucie-sur-Loire): Arrivée l'an dernier sur Euronext, la firme se positionne sur le marché du reconditionnement et la revente de smartphones.

LNA Santé (Vertou/Le Portereau): Créé en 1990 avec un premier établissement, La Chézalière à Nantes, ce spécialiste de la prise en charge de la dépendance (avec une expertise reconnue sur les pathologies Alzheimer et apparentées) compte désormais plus de 80 établissements.

Maisons du Monde (Vertou): Fondé en 1996 par Xavier Marie, introduit en Bourse en 2016, le distributeur de meubles et d'articles de décoration est aujourd'hui établie en Italie, Espagne, Belgique, Allemagne ou en Suisse, sans compter une présence en ligne dans plusieurs autres pays d'Europe.

Manitou BF (Ancenis): Issue de la société "Braud Mécanique Générale", puis "Braud & Faucheux", l'entreprise a inventé en 1958 (brevet à l'appui) le premier chariot élévateur tout-terrain, sorte de croisement entre le chariot élévateur et le tracteur agricole. S'étant internationalisé dès les années 1970 grâce à un partenariat avec Toyota, l'entreprise a ensuite pris le nom de sa principale marque, Manitou. Elle commercialise aujourd'hui dans le monde entier ses chargeurs compacts, tractopelles et autres nacelles élévatrices avec l'ambition d'atteindre 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'ici 2025.

OSE Immuno (Nantes): Issue du mariage entre Effimune et OSE Pharma, deux jeunes pousses de la biotechnologie, la firme développe un portefeuille d'immunothérapies, des traitements destinés à combattre le cancer ou soigner les maladies auto-immunes. Plusieurs de ses traitements candidats font déjà l'objet de partenariats avec des leaders de l’industrie pharmaceutique.

Pherecydes Pharma (Nantes): Créée en 2006, Pherecydes Pharma développe des traitements contre les infections bactériennes résistantes, responsables de nombreuses infections graves. Son approche innovante dite de phagothérapie de précision, basée sur l’utilisation de virus naturels tueurs de bactéries (bactériophages ou tout simplement phages), cible à l'heure actuelle trois bactéries parmi les plus résistantes et dangereuses impliquées dans la majorité des infections nosocomiales résistantes..

Tipiak (Saint-Aignan-Grandlieu): Issue du rapprochement de deux entreprises centaines spécialisées dans le conditionnement d'aides culinaires, Groult et Billard (et toujours majoritairement détenue par les familles Billard et Groult), Tipiak se spécialise dans les produits d'épicerie -notamment le tapioca et les graines de couscous- les plats cuisinés surgelés, les produits traiteur pâtissier et de panification. Comptant sept sites de production dans tout l'ouest de la France, le groupe poursuit régulièrement ses investissements pour répondre à sa croissance régulière.

Valneva (Saint-Herblain): Formé par un mariage transnational, celui de la biotech française Vivalis et de la firme autrichienne Intercell, le groupe se spécialise dans les vaccins du voyageurs. Depuis 2020, Valneva s'est fait connaître du grand public avec son candidat vaccin contre le coronavirus, actuellement le seul à faire appel à une technologie on ne peut plus classique (virus entier inactivé + adjuvant). Précommandé par l'Union européenne, le VLA2001 pourrait obtenir son homologation par l'agence du médicament d'ici quelques semaines.

