Quelles sont les entreprises cotées en Bourse dans la région de Toulouse?

(BFM Bourse) - Avec le localisateur des entreprises cotées en France, une exclusivité de BFM Bourse, découvrez ces sociétés de Toulouse et sa région dont le capital est ouvert en Bourse.

Le Tour de France de la reprise entamé fin 2021 par BFM Business repart en ce début d'année. Une nouvelle fois, l'antenne se délocalise dans une de ces métropoles régionales qui attirent de plus en plus les actifs, démontrant que la qualité de vie et le dynamisme professionnel peuvent parfaitement se conjuguer. Après Lille, Lyon puis Marseille, la rédaction de BFM Business se transporte depuis jeudi soir à Toulouse et toute la journée de ce vendredi.

À cette occasion, grâce notre outil exclusif de localisateur des sociétés cotées, BFM Bourse vous propose de découvrir les principales entreprises de Haute-Garonne.

Le dynamisme de Toulouse en matière d'entreprises cotées n'a rien d'étonnant. Si elle n'est pas associée aux fondements de la Bourse en tant qu'institution de négoce de titres financiers (comme l'est Bruges par exemple), la ville occupe dans l'histoire économique une place au moins aussi importante. En effet c'est à Toulouse qu'est apparue la toute première forme de société anonyme au monde, et ce dès le XIIe siècle. De premiers moulins à eau destinés à capter la gigantesque force motrice de la Garonne furent édifiés dès le XIe siècle et leur nombre grossit rapidement au cours des décennies suivantes.

Pour mieux profiter de l'énergie hydraulique, les innovations techniques se multiplient et les installations grandirent de plus en plus. Afin d'assurer un débit suffisant, les propriétaires mirent en place des digues dont la construction et l'entretien commence à nécessiter d'importants moyens. En vue d'obtenir les capitaux nécessaires, les meuniers constituèrent une société mettant en commun leurs ressources, en contrepartie de titres notariés (appelés "uchaux") attestant de leur placement. Chacun pouvait ensuite obtenir sa quote-part des bénéfices de l'exploitation, voire revendre ces uchaux, sans contrôle ou droit de préemption des autres actionnaires, ce qui fait de la société des Moulins du Bazacle la première société par action connue.

Plus près de nous, la ville de Toulouse est évidemment célèbre pour son rôle dans les débuts de l'aviation, dans le sillage de l'invention de Clément Ader, inventeur prolifique né au Muret, auteur d'une tentative de vol motorisé antérieure à celle des frères Wright et à l'origine du terme "avion". La Première Guerre mondiale donne un coup d'accélérateur à cette industrie, la région étant considérée comme plus sûre pour la construction d'appareils militaires du fait de son éloignement du front. Aujourd'hui encore, Toulouse est l'indéniable capitale européenne de l'aéronautique et de l'espace. Les plus grandes firmes aéronautique, à commencer par Airbus et Safran, sont toujours fortement implantées dans la région (même si le siège social d'Airbus Group, dont les origines associent différents acteurs européens, se trouve à Leiden aux Pays-Bas).

La construction aéronautique et spatiale conserve une place prépondérante dans le tissu industriel du département et parmi ses entreprises cotées. Mais d'autres secteur de pointe sont également représentés :

Abionyx Pharma (Balma): précédemment dénommée Cerenis, cette société de biotechnologie est aujourd'hui en pointe dans la lutte contre certaines maladies rénales rares, et se développe également dans les pathologies oculaires

Actia Group (Toulouse): ce spécialiste de l'électronique embarquée conçoit, produit et commercialise dans le monde entier des dispositifs électroniques permettant la gestion des systèmes, principalement dans l'automobile ainsi que dans les télécommunications (notamment satellitaires)

Alpha Mos (Toulouse): la firme est spécialisée en solutions d'analyse sensorielle, à travers des dispositifs -véritables "nez électroniques" capables non de quantifier les composants organiques volatiles, les toxiques et les odeurs, avec des domaines d'applications très variés allant de la médecine à la protection environnementale et la sécurité

Courtois (Toulouse): contrôlée par la famille toulousaine Courtois de Viçose (à l'origine de la Banque Courtois, qui appartient aujourd'hui au Crédit du Nord), il s'agit d'une holding d'investissement notamment dans l'immobilier

IGE + XAO (Colomiers): Editeur de logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO) et de gestion du cycle de vie (PLM) dédiés à la partie électrique des processus de production, des installations et des câblages industriels, le groupe est désormais majoritairement contrôlé par Schneider Electric. Après un long processus depuis une première tentative d'OPA à 132 euros par action en 2017 (beaucoup trop juste aux yeux de beaucoup de minoritaires), Schneider entend aujourd'hui procéder à une fusion-absorption en échangeant 5 de ses propres titres contre 3 actions IGE + XAO.

Latécoère (Toulouse): Riche de plus d'un siècle d'histoire dans l'aéronautique, l'entreprise est aujourd'hui un équipementier de premier rang des grands constructeurs, spécialisé dans les aérostructures et les systèmes d'interconnexion (meubles avioniques, harnais électriques, portes d'avion...)

Sogeclair (Blagnac): Ce groupe d'ingénierie se dédie principalement au secteur aérospatial, et produit également des logiciels de simulation et de virtualisation.

Partout en France, pour découvrir les entreprises de votre propre région, département ou ville, utilisez le localisateur BFM Bourse:

NB: Les données présentées s'entendent sauf erreur, omission ou mise à jour. L'utilisation du localisateur d'entreprises cotées de BFM Bourse n'implique aucune recommandation d'investissement. Il revient à chaque épargnant d'apprécier l'intérêt d'investir dans telle ou telle entreprise en fonction de sa situation personnelle et financière et de son profil de risque.